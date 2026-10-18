Prediksi Skor Sumsel United vs Persikad Depok: Tuan Rumah Punya Modal Amankan Tiga Poin

JawaPos.com - Sumsel United akan menjamu Persikad Depok FC pada pekan keenam Championship 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Minggu (18/10) pukul 15.30 WIB.

Kedua tim datang dengan modal berbeda. Persikad Depok memiliki posisi lebih baik di klasemen sementara Grup A, sedangkan Sumsel United berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk memperbaiki posisinya.

Persikad saat ini menempati peringkat kedua dengan koleksi 12 poin dari lima pertandingan.

Tim berjuluk Serigala Margonda itu mencatatkan empat kemenangan dan satu kekalahan sejak kompetisi bergulir.

Sementara itu, Sumsel United berada di posisi kelima dengan enam poin. Dari lima pertandingan, tim tuan rumah meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Baca Juga:Kiper Muda Persikad Depok Dafa Al Gasemi Tertantang Catat Clean Sheet saat Hadapi Sumsel United

Meski tertinggal enam poin, Sumsel United memiliki sejumlah modal untuk menyulitkan tim tamu.

Salah satunya adalah produktivitas gol. Mereka sudah mencetak 10 gol, lebih banyak dibandingkan Persikad yang mengoleksi delapan gol.