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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 18 Oktober 2026 | 07.02 WIB

Persikad Depok Waspadai Tren Positif Sumsel United, Coach Azul Siapkan Strategi Khusus

Pelatih Persikad Depok Achmad Zulkifli. (Istimewa) - Image

Pelatih Persikad Depok Achmad Zulkifli. (Istimewa)

JawaPos.com - Persikad Depok akan menghadapi tuan rumah Sumsel United pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Minggu (18/10) pukul 15.30 WIB.

Persikad datang dengan kepercayaan diri tinggi dan bertekad membawa pulang tiga poin.

Tim berjuluk Serigala Margonda tersebut memiliki modal positif setelah meraih kemenangan atas Semen Padang FC pada pertandingan sebelumnya.

Hasil itu diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri pemain saat menghadapi Sumsel United yang sedang dalam tren kemenangan.

Pelatih Persikad Depok Achmad Zulkifli memastikan timnya berada dalam kondisi siap bertanding.

Dia menyebut seluruh pemain yang dibawa ke Palembang siap diturunkan setelah menjalani perjalanan menuju lokasi pertandingan.

Persikad membawa 20 pemain untuk menghadapi laga tandang kali ini.

Menurut pelatih yang akrab disapa Coach Azul itu, fokus utama timnya adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar mampu menunjukkan permainan sesuai rencana.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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