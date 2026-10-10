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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 20.53 WIB

Prediksi Skor Sumsel United vs Persiku Kudus: Laskar Juaro Bidik Menang 1 Gol

Bermodal kemenangan 2-1 atas Persiraja Banda Aceh, Sumsel United membidik tiga poin saat menjamu Persiku Kudus di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. (Dok. Sumsel United) - Image

Bermodal kemenangan 2-1 atas Persiraja Banda Aceh, Sumsel United membidik tiga poin saat menjamu Persiku Kudus di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. (Dok. Sumsel United)

JawaPos.com - Sumsel United berpeluang melanjutkan momentum positif saat menjamu Persiku Kudus pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/2027. Bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ), Palembang, Sabtu (10/10/2026), Laskar Juaro membidik kemenangan kandang perdana musim ini.

Sumsel United memiliki modal kepercayaan diri setelah mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1 di Stadion H. Dimurthala, Jumat (2/10/2026). Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama mereka musim ini sekaligus suntikan motivasi menjelang pertandingan melawan Persiku.

Meski demikian, Sumsel United masih memiliki pekerjaan rumah. Dalam dua pertandingan kandang sebelumnya, mereka hanya meraih satu hasil imbang dan menelan satu kekalahan. Catatan tersebut perlu diperbaiki jika Laskar Juaro ingin meraih hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.

Dukungan suporter di GSJ diharapkan mampu meningkatkan motivasi pemain untuk tampil agresif sejak awal. Namun, Sumsel United tetap harus menjaga konsistensi permainan dan tidak terburu-buru saat membangun serangan.

Sumsel United Harus Efektif di Depan Gawang

Menghadapi Persiku Kudus, efektivitas penyelesaian akhir dan konsentrasi lini belakang berpotensi menjadi faktor penentu. Sumsel United perlu memaksimalkan peluang sekaligus menghindari kesalahan yang bisa dimanfaatkan tim tamu.

Pelatih Sumsel United, M Nasuha, diperkirakan memiliki cukup banyak pilihan pemain untuk menyusun komposisi tim. Hanya satu pemain yang masih menjalani pemulihan dan berpotensi belum bisa tampil maksimal.

Kondisi tersebut memberi Nasuha keleluasaan dalam menentukan strategi. Namun, keseimbangan permainan tetap perlu dijaga agar tuan rumah tidak terlalu terbuka ketika melancarkan serangan.

Kesabaran juga menjadi kunci untuk membongkar pertahanan Persiku. Pergerakan tanpa bola, variasi serangan dari sisi lapangan, dan pemanfaatan bola mati bisa menjadi cara bagi Laskar Juaro untuk menciptakan peluang.

Gol lebih awal berpotensi membuat permainan Sumsel United lebih nyaman. Meski begitu, tuan rumah tetap harus mengantisipasi perubahan strategi lawan agar tidak kehilangan kendali pertandingan.

Persiku Kudus Berusaha Mencuri Poin di Palembang

Persiku Kudus datang dengan misi mencari hasil positif setelah belum meraih kemenangan pada awal kompetisi. Pertandingan di Palembang menjadi kesempatan bagi tim berjuluk Macan Muria tersebut untuk memperbaiki perjalanan mereka musim ini.

Editor: Hendra
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