Prediksi Skor Sumsel United vs Persiku Kudus: Laskar Juaro Bidik Menang 1 Gol

Bermodal kemenangan 2-1 atas Persiraja Banda Aceh, Sumsel United membidik tiga poin saat menjamu Persiku Kudus di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. (Dok. Sumsel United)
JawaPos.com - Sumsel United berpeluang melanjutkan momentum positif saat menjamu Persiku Kudus pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/2027. Bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ), Palembang, Sabtu (10/10/2026), Laskar Juaro membidik kemenangan kandang perdana musim ini.
Sumsel United memiliki modal kepercayaan diri setelah mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1 di Stadion H. Dimurthala, Jumat (2/10/2026). Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama mereka musim ini sekaligus suntikan motivasi menjelang pertandingan melawan Persiku.
Meski demikian, Sumsel United masih memiliki pekerjaan rumah. Dalam dua pertandingan kandang sebelumnya, mereka hanya meraih satu hasil imbang dan menelan satu kekalahan. Catatan tersebut perlu diperbaiki jika Laskar Juaro ingin meraih hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.
Dukungan suporter di GSJ diharapkan mampu meningkatkan motivasi pemain untuk tampil agresif sejak awal. Namun, Sumsel United tetap harus menjaga konsistensi permainan dan tidak terburu-buru saat membangun serangan.
Menghadapi Persiku Kudus, efektivitas penyelesaian akhir dan konsentrasi lini belakang berpotensi menjadi faktor penentu. Sumsel United perlu memaksimalkan peluang sekaligus menghindari kesalahan yang bisa dimanfaatkan tim tamu.
Pelatih Sumsel United, M Nasuha, diperkirakan memiliki cukup banyak pilihan pemain untuk menyusun komposisi tim. Hanya satu pemain yang masih menjalani pemulihan dan berpotensi belum bisa tampil maksimal.
Kondisi tersebut memberi Nasuha keleluasaan dalam menentukan strategi. Namun, keseimbangan permainan tetap perlu dijaga agar tuan rumah tidak terlalu terbuka ketika melancarkan serangan.
Kesabaran juga menjadi kunci untuk membongkar pertahanan Persiku. Pergerakan tanpa bola, variasi serangan dari sisi lapangan, dan pemanfaatan bola mati bisa menjadi cara bagi Laskar Juaro untuk menciptakan peluang.
Gol lebih awal berpotensi membuat permainan Sumsel United lebih nyaman. Meski begitu, tuan rumah tetap harus mengantisipasi perubahan strategi lawan agar tidak kehilangan kendali pertandingan.
Persiku Kudus datang dengan misi mencari hasil positif setelah belum meraih kemenangan pada awal kompetisi. Pertandingan di Palembang menjadi kesempatan bagi tim berjuluk Macan Muria tersebut untuk memperbaiki perjalanan mereka musim ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022