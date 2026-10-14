Kiper Muda Persikad Depok Dafa Al Gasemi Tertantang Catat Clean Sheet saat Hadapi Sumsel United

JawaPos.com - Penjaga gawang muda Persikad Depok, Dafa Al Gasemi, memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan tren positif bersama timnya di Pegadaian Championship 2026/27.

Setelah membantu Serigala Margonda meraih kemenangan dramatis atas Semen Padang FC, kiper berlabel Timnas Indonesia U-20 itu kini membidik clean sheet pada pertandingan berikutnya.

Persikad Depok sukses mengalahkan Semen Padang dengan skor 2-1 pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (11/10) malam. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Persikad untuk menatap pertandingan selanjutnya.

Bagi Dafa, kemenangan itu terasa spesial karena dirinya kembali mendapat kepercayaan untuk mengawal mistar gawang Persikad.

Ia bersyukur bisa menjawab kepercayaan tersebut dengan membantu tim meraih tiga poin.

Meski demikian, Dafa tidak ingin cepat berpuas diri. Ia berharap bisa terus mempertahankan performanya sekaligus membawa Persikad mencatatkan hasil yang lebih baik, termasuk menjaga gawangnya tidak kebobolan.

"Alhamdulillah laga kemarin bisa tampil lagi dan bisa memberikan kemenangan. Saya berharap tren ini berlanjut dan bisa clean sheet di laga selanjutnya," ujar Dafa.

Perjuangan Dafa saat menghadapi Semen Padang tidak sepenuhnya berjalan mulus.