Borneo FC Siap Mengharumkan Nama Indonesia saat Debut di ACGL

Borneo FC siap memberikan yang terbaik saat debut di ACGL musim 2026/2027. (I.League)
JawaPos.com - Borneo FC Samarinda siap memulai perjalanan mereka di kompetisi Asia, AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027.
Menjelang laga perdana di Grup D, pelatih kepala Mauro Jerenimo dan bek asing Christian Lima kompak menyuarakan optimisme tinggi, namun tetap menjaga fokus yang realistis demi meraih hasil terbaik bagi publik sepak bola Indonesia.
Dalam sesi konferensi pers resmi yang diunggah melalui akun media sosial klub, pelatih Mauro Jerenimo mengungkapkan rasa gembiranya bisa membawa skuad Pesut Etam bersaing di panggung internasional. Ia menilai turnamen ini sebagai panggung yang luar biasa dan berjanji akan menyajikan performa berkualitas.
"Kami merasa senang berada di sini. Ini adalah kompetisi yang indah. Kami berharap dapat menunjukkan kepada penggemar Indonesia penampilan yang bagus dengan hasil yang baik," ujar Mauro Jerenimo.
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Senada dengan sang pelatih, benteng pertahanan Borneo FC, Christian Lima juga menegaskan kesiapan mental timnya. Alih-alih terbebani oleh target jangka panjang yang muluk-muluk, pemain bernomor punggung 6 ini memilih strategi yang lebih membumi, yaitu fokus penuh dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya.
"Target pertama adalah mengikuti pertandingan demi pertandingan, mencoba memenangkan satu pertandingan pada satu waktu. Dan, kemudian jika kita berhasil melakukannya, bermimpi dan mencoba untuk melangkah lebih jauh," tutur bek asal Brasil tersebut.
Kombinasi antara motivasi tinggi dari tim pelatih dan kedisiplinan taktik dari para pemain diharapkan menjadi modal kuat bagi Borneo FC. Laga pembuka ini menjadi krusial bagi Pesut Etam untuk mengamankan poin penuh demi membuka jalan lolos dari fase grup ACGL musim ini.
Borneo FC sendiri tergabung di Grup D ACGL. Pesut Etam akan menghadapi wakil Taiwan, Tainan Ciy TSG, dan Yangon United asal Myanmar. Pertandingan akan digelar di kandang Pesut Etam mulai 18 Oktober.
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