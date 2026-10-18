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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 18 Oktober 2026 | 14.12 WIB

Prediksi Borneo FC vs Yangon United: Misi Pesut Etam Amankan Poin Perdana di AFC Challenge League

Borneo FC akan hadapi Java United. (Dok. Juan Felipe Villa) - Image

Borneo FC akan hadapi Java United. (Dok. Juan Felipe Villa)

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda akan memulai perjuangannya di AFC Challenge League 2026/2027 dengan menghadapi wakil Myanmar, Yangon United.

Pertandingan perdana Grup D tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (18/10/2026) pukul 20.00 WITA.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Pesut Etam untuk membuka kiprah di kompetisi Asia dengan hasil positif. Bermain di hadapan pendukung sendiri diharapkan menjadi keuntungan bagi tim asuhan Mauro Jeronimo dalam menghadapi lawan yang memiliki pengalaman di level regional.

Borneo FC tidak hanya dituntut tampil maksimal di pertandingan pembuka.

Klub asal Samarinda itu juga harus menjaga konsistensi karena seluruh laga Grup D akan berlangsung dalam waktu berdekatan.

Mereka dijadwalkan menjalani tiga pertandingan pada 18-24 Oktober 2026 di Stadion Segiri.

Selain Yangon United, Borneo FC akan menghadapi Tainan City FC dari Taiwan.

Ketiga tim akan bersaing untuk memperebutkan tiket ke fase berikutnya dalam kompetisi antarklub Asia tersebut.

Persiapan Borneo FC untuk menghadapi turnamen ini telah dilakukan dengan memberikan perhatian khusus pada jadwal pertandingan.

Editor: Banu Adikara
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