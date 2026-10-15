Borneo FC Libur di Pekan Kelima, Mauro Jeronimo Fokus ke AFC Challenge League

Mauro Jeronimo, pelatih muda asal Portugal, dipilih Borneo FC untuk super league musim 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Borneo FC Samarinda mendapat kesempatan mengalihkan fokus ke kompetisi Asia setelah tidak memiliki jadwal pertandingan pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027.
Waktu tersebut akan dimanfaatkan Pesut Etam untuk mematangkan persiapan menghadapi babak penyisihan AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027.
Borneo FC dipercaya menjadi tuan rumah Grup D setelah ditunjuk oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Seluruh pertandingan fase grup akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, pada 18-24 Oktober 2026.
Baca Juga:Jangan Tinggalkan Madura United Sendirian! Santacruz Minta Dukungan Penuh Lawan Bhayangkara FC
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi tim berjuluk Pesut Etam. Namun, mereka tetap harus mempersiapkan diri dengan serius karena akan menghadapi tiga lawan dari negara berbeda, yakni One Taguig FC dari Filipina, Tainan City FC dari Taiwan, dan Yangon United FC dari Myanmar.
Sebelumnya, Borneo FC telah menjalani pertandingan pekan kelima BRI Super League melawan Dewa United Banten FC pada pertengahan September lalu.
Sayangnya, tim asal Samarinda tersebut harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah 1-3 di Stadion Segiri.
Baca Juga:Toni Firmansyah Blak-blakan! 3 Menu Latihan Persebaya Surabaya jadi Senjata Hadapi PSS Sleman
Kini, perhatian Borneo FC beralih ke persaingan internasional. Pelatih kepala Mauro Jeronimo menegaskan bahwa timnya perlu memanfaatkan waktu persiapan dengan baik demi menghadapi tiga pertandingan di fase grup.
Menurut pelatih asal Portugal itu, fokus utama bukan sekadar memikirkan calon lawan, melainkan memastikan tim berada dalam kondisi terbaik saat pertandingan dimulai.
"Menurut saya kita harus memainkan tiga pertandingan pertama. Terlepas dari lawannya, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kami bermain di Samarinda, jadi kami harus bermain di depan para penggemar kami, dan kami sangat termotivasi untuk memainkan pertandingan internasional ini," ujar Mauro.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022