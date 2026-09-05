Dukungan Suporter Bikin Rela Tinggalkan Kampung Halaman, Matheus Lagoa Siap Bela Persebaya

Matheus Lagoa menjadi pemain asing ke-11 Persebaya. Dukungan suporter membuat pemain asal Brasil itu antusias memulai petualangan baru di Indonesia. (Persebaya)
JawaPos.com - Sepanjang karier profesionalnya yang dimulai pada 2017, Matheus Lagoa tak pernah meninggalkan Brasil.
Kalau kemudian dia menerima tawaran membela Persebaya Surabaya, itu karena dia terkesan dengan dukungan militan suporter.
Bagi pemain 30 tahun tersebut, fanatisme itu mirip dengan yang sehari-hari dia lihat dan alami di kampung halamannya.
“Saya berharap bisa membalas kepercayaan dan dukungan tersebut dengan memberikan yang terbaik di lapangan. Mencetak gol, assist, dan membantu tim mencapai target,” kata pemain kelahiran 13 Maret 1996 itu.
Musim lalu dia memperkuat tim Serie C Brasil Anápolis FC. Selama dua musim, dia mencetak 19 gol dari 80 laga.
Lagoa berposisi asli sebagai sayap kanan. Tapi, dia juga bisa bermain di beberapa posisi lain. Termasuk sebagai bek kanan.
Dia menjadi penggawa asing ke-11 Green Force. “Sebelum datang, saya berusaha mempelajari sejarah Persebaya dan melihat bagaimana besarnya klub ini. Itu menjadi salah satu alasan yang membuat saya yakin untuk bergabung,” terang Lagoa dilansir dari situs resmi klub.
Di Bhayangkara FC, ada beberapa pemain asing yang juga berstatus sebagai debutan. Mereka berasal dari berbagai negara: Mauricio Vera dan Kevin Sibille (Argentina), Anton Sojberg (Denmark), dan Matias Ocampo (Uruguay).
Para pemain itu didatangkan pada awal musim ini. Mereka sudah ikut dalam beberapa laga pramusim.
Jadi, berpeluang besar mencatat debut di Super League sore nanti.
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