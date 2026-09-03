Resmi! Matheus Lagoa, Legenda dan Kapten Anapolis FC Kini Jadi Legiun Asing ke-11 Persebaya Surabaya

Matheus Lagoa resmi menjadi pemain asing ke-11 Persebaya Surabaya untuk Super League 2026/2027 setelah meninggalkan Anápolis FC di Brasil. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi merekrut Matheus Lagoa sebagai pemain asing ke-11 untuk mengarungi Super League 2026/2027, Kamis (3/9/2026). Winger kanan asal Brasil itu didatangkan dari Anapolis FC, klub yang dibelanya di kompetisi Brasil, sekaligus membuka lembaran baru dalam karier profesionalnya di luar Negeri Samba.
Matheus Lagoa bukan sekadar nama baru dalam daftar pemain asing Persebaya Surabaya. Pemain bernama lengkap Matheus Vinícius da Silva tersebut datang membawa pengalaman panjang di sepak bola Brasil dan status istimewa sebagai salah satu figur yang sangat dihormati pendukung Anápolis FC.
Matheus Lagoa lahir di Lagoa Vermelha, Brasil, pada 13 Maret 1996 dan kini berusia 30 tahun. Pemain dengan tinggi 1,75 meter itu memiliki posisi utama sebagai right winger dengan kaki kanan sebagai kaki dominan, tetapi kemampuannya jauh lebih fleksibel.
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Berdasarkan data Transfermarkt yang dihimpun, Lagoa juga mampu bermain sebagai bek kanan, winger kiri, second striker, hingga striker. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu modal penting bagi pemain yang kini dipercaya menjadi kepingan terakhir legiun asing Persebaya Surabaya untuk musim 2026/2027.
Lagoa bergabung dengan Anápolis FC pada 15 Januari 2024 dan kontraknya tercatat diperpanjang hingga 30 Maret 2027. Selama memperkuat klub tersebut, ia mencatatkan 80 penampilan dengan torehan 19 gol, satu assist, serta menghabiskan 5.278 menit di lapangan.
Catatan itu membuat Anapolis FC menjadi klub dengan jumlah penampilan terbanyak dalam karier profesional Lagoa. Sebelumnya, ia pernah memperkuat Novo Hamburgo, São Luiz, Veranópolis, Camboriú, Campinense-PB, Avenida, Azuriz, dan Aimoré.
Secara keseluruhan, Matheus Lagoa telah mengumpulkan 181 penampilan sepanjang karier profesionalnya. Dari jumlah tersebut, pemain kelahiran Brasil itu mencetak 30 gol dan lima assist dengan total waktu bermain mencapai 10.047 menit.
Produktivitas Lagoa paling terlihat ketika membela Anápolis FC. Dalam 80 pertandingan, ia mampu mengemas 19 gol dan menjadi salah satu pemain penting klub dalam perjuangan mereka di kompetisi sepak bola Brasil, termasuk saat menghadapi persaingan di Serie C.
Sebelum bersinar bersama Anápolis FC, Lagoa juga sempat memberikan kontribusi di sejumlah klub Brasil. Bersama Novo Hamburgo, ia membukukan 32 penampilan, tiga gol, dan empat assist, sedangkan bersama Campinense-PB ia mencetak lima gol dari 13 pertandingan.
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