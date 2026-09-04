Terbongkar! Alasan Matheus Lagoa Gabung Persebaya Surabaya: Klub Bersejarah dan Suporter Luar Biasa

JawaPos.com — Matheus Vinicius da Silva atau Matheus Lagoa memilih Persebaya Surabaya sebagai klub pertamanya di luar Brasil karena tertarik pada sejarah panjang, struktur klub, serta besarnya dukungan Bonek dan Bonita.

Pemain 30 tahun itu menjadi pemain asing ke-11 Green Force untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Sejarah Panjang Persebaya Surabaya Jadi Daya Tarik Matheus Lagoa mengaku sejarah panjang Persebaya Surabaya menjadi salah satu faktor penting di balik keputusannya menerima pinangan klub asal Kota Pahlawan tersebut.

Pemain asal Brasil itu merasa tertarik setelah mempelajari lebih jauh perjalanan klub sekaligus melihat besarnya perhatian suporter terhadap Green Force.

“Saya sangat senang bisa mengenakan seragam Persebaya. Saya tahu klub ini memiliki sejarah yang panjang dan struktur yang sangat baik,” ujar Lagoa pada Kamis (3/9/2026).

Sebelum terbang ke Surabaya, Lagoa tidak langsung datang tanpa persiapan. Ia berusaha mengenal klub barunya dengan mempelajari sejarah Persebaya Surabaya serta mencari tahu hubungan kuat antara klub dan suporternya.

“Sebelum datang, saya juga berusaha mempelajari sejarah Persebaya dan melihat bagaimana besarnya klub ini. Itu menjadi salah satu alasan yang membuat saya yakin untuk bergabung,” katanya.

Ketertarikan tersebut menjadi semakin kuat setelah Lagoa mengetahui fanatisme Bonek dan Bonita.

Bagi pemain yang sepanjang kariernya bermain di Brasil, atmosfer sepak bola seperti itu menjadi pengalaman baru yang membuat kepindahan ke Indonesia terasa semakin menarik.

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