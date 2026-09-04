Terbongkar! Alasan Matheus Lagoa Gabung Persebaya Surabaya: Klub Bersejarah dan Suporter Luar Biasa

Matheus Lagoa mengungkap alasan memilih Persebaya Surabaya sebagai klub pertamanya di luar Brasil untuk Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com — Matheus Vinicius da Silva atau Matheus Lagoa memilih Persebaya Surabaya sebagai klub pertamanya di luar Brasil karena tertarik pada sejarah panjang, struktur klub, serta besarnya dukungan Bonek dan Bonita.
Pemain 30 tahun itu menjadi pemain asing ke-11 Green Force untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Matheus Lagoa mengaku sejarah panjang Persebaya Surabaya menjadi salah satu faktor penting di balik keputusannya menerima pinangan klub asal Kota Pahlawan tersebut.
Pemain asal Brasil itu merasa tertarik setelah mempelajari lebih jauh perjalanan klub sekaligus melihat besarnya perhatian suporter terhadap Green Force.
“Saya sangat senang bisa mengenakan seragam Persebaya. Saya tahu klub ini memiliki sejarah yang panjang dan struktur yang sangat baik,” ujar Lagoa pada Kamis (3/9/2026).
Sebelum terbang ke Surabaya, Lagoa tidak langsung datang tanpa persiapan. Ia berusaha mengenal klub barunya dengan mempelajari sejarah Persebaya Surabaya serta mencari tahu hubungan kuat antara klub dan suporternya.
“Sebelum datang, saya juga berusaha mempelajari sejarah Persebaya dan melihat bagaimana besarnya klub ini. Itu menjadi salah satu alasan yang membuat saya yakin untuk bergabung,” katanya.
Ketertarikan tersebut menjadi semakin kuat setelah Lagoa mengetahui fanatisme Bonek dan Bonita.
Bagi pemain yang sepanjang kariernya bermain di Brasil, atmosfer sepak bola seperti itu menjadi pengalaman baru yang membuat kepindahan ke Indonesia terasa semakin menarik.
Baca Juga:Menang atas Sevilla, Diego Simeone Bahas Alex Baena hingga Bursa Transfer Atletico Madrid
Besarnya dukungan suporter menjadi faktor lain yang membuat Matheus Lagoa yakin membuka lembaran baru bersama Persebaya Surabaya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah