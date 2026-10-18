Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 18 Oktober 2026 | 07.38 WIB

Persebaya vs PSS Sleman: Miguel Pereira Waspadai Tim Tamu, Target Tiga Poin Harga Mati

Miguel Pereira optimistis Persebaya mengalahkan PSS Sleman di GBT Surabaya. (Istimewa) - Image

Miguel Pereira optimistis Persebaya mengalahkan PSS Sleman di GBT Surabaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menatap laga kandang melawan PSS Sleman dengan kepercayaan diri tinggi. 

Winger asal Portugal Miguel Pereira menilai persiapan timnya berjalan baik dan berharap kerja keras selama latihan berbuah kemenangan pada pekan kelima Super League 2026/27.

Persebaya akan menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10).

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Green Force untuk melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC di Lampung, Jumat (9/10).

Miguel mengatakan seluruh pemain telah menjalani persiapan dengan serius sepanjang pekan.

Tim pelatih dan pemain memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menjaga kebugaran sekaligus mematangkan permainan sebelum menghadapi PSS.

Menurut pemain berusia 31 tahun tersebut, persiapan yang berjalan lancar menjadi modal penting bagi Persebaya.

Meski begitu, hasil positif saat latihan tetap harus dibuktikan ketika pertandingan berlangsung.

“Kami menjalani pekan persiapan yang sangat baik. Kami bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan ini,” ujar Miguel dalam konferensi pers, Sabtu (17/10).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSS Sleman: Lanjutkan Kemenangan di Depan Bonek - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSS Sleman: Lanjutkan Kemenangan di Depan Bonek

Minggu, 18 Oktober 2026 | 06.48 WIB

PSS Sleman Nilai Laga Kontra Persebaya di Supae League Bakal Panas dan Kompetitif - Image
Sepak Bola Indonesia

PSS Sleman Nilai Laga Kontra Persebaya di Supae League Bakal Panas dan Kompetitif

Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.53 WIB

Persebaya Waspadai PSS Sleman yang Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Waspadai PSS Sleman yang Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi

Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.39 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore