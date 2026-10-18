Persebaya vs PSS Sleman: Miguel Pereira Waspadai Tim Tamu, Target Tiga Poin Harga Mati

Miguel Pereira optimistis Persebaya mengalahkan PSS Sleman di GBT Surabaya. (Istimewa)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menatap laga kandang melawan PSS Sleman dengan kepercayaan diri tinggi.
Winger asal Portugal Miguel Pereira menilai persiapan timnya berjalan baik dan berharap kerja keras selama latihan berbuah kemenangan pada pekan kelima Super League 2026/27.
Persebaya akan menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10).
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Green Force untuk melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC di Lampung, Jumat (9/10).
Miguel mengatakan seluruh pemain telah menjalani persiapan dengan serius sepanjang pekan.
Tim pelatih dan pemain memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menjaga kebugaran sekaligus mematangkan permainan sebelum menghadapi PSS.
Menurut pemain berusia 31 tahun tersebut, persiapan yang berjalan lancar menjadi modal penting bagi Persebaya.
Meski begitu, hasil positif saat latihan tetap harus dibuktikan ketika pertandingan berlangsung.
“Kami menjalani pekan persiapan yang sangat baik. Kami bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan ini,” ujar Miguel dalam konferensi pers, Sabtu (17/10).
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