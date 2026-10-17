PSS Sleman Nilai Laga Kontra Persebaya di Supae League Bakal Panas dan Kompetitif

Latihan PSS Sleman. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menilai laga melawan Persebaya Surabaya akan berlangsung kompetitif.
Pertandingan pekan kelima BRI Super League 2026/2027 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10),
"Persebaya memiliki pertahanan yang bagus dan pemain-pemain kuat. Kami juga memiliki pemain bagus, sehingga akan menjadi pertandingan yang menarik," papar Pieter Huistra dilansir dari Antara.
"Kami akan berusaha memainkan kekuatan kami, begitu juga Persebaya," sambung Pieter saat konferensi pers prapertandingan secara luring, Sabtu (17/10).
Menurut dia, pertandingan tandang melawan Persebaya selalu menjadi tantangan tersendiri, terlebih tim tuan rumah mengawali musim dengan hasil positif.
Meski demikian, pelatih asal Belanda itu mengatakan kemenangan 3-0 atas PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya memberikan tambahan kepercayaan diri bagi PSS Sleman untuk menghadapi Persebaya.
Selain persiapan pertandingan, Pieter juga mengapresiasi hubungan baik antara suporter PSS Sleman dan Persebaya yang akan menggelar aksi donasi bersama untuk membantu korban kebakaran hutan di Kalimantan.
Dia berharap pertandingan berlangsung dalam suasana positif sekaligus menjadi kesempatan bagi kedua kelompok suporter untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan.
"Kami berharap semua bisa berkontribusi melalui penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran hutan di Kalimantan," tutur Pieter Huistra.
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