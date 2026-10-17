Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSS Sleman: Lanjutkan Kemenangan di Depan Bonek

Persebaya Surabaya akan menghadapi PSS Sleman. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menjamu PSS Sleman di pekan kelima Super League di Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10) pukul 15.30 WIB.
Dalam lima pertemuan terakhir, Persebaya masih superior dari PSS Sleman.
Melansir Transfermarkt, Persebaya memenangkan tiga laga, satu imbang, dan satu kalah.
Di pertemuan terakhir, Persebaya harus kalah dari PSS Sleman pada Januari 2025.
Saat itu, PSS menang 3-1 dengan gol Gustavo Tocantins, Cleberson dan Nicolao Cardoso.
Persebaya mengawali awal musim di Super League dengan hasil belum terkalahkan.
Tim berjuluk Green Force tersebut meraih dua kemenangan dan dua imbang.
Hingga pekan keempat, Persebaya merupakan tim kuat di lini pertahanan dengan dua gol yang bersarang di gawangnya.
Namun, produktivitas mereka masih mengkhawatirkan karena hanya mencetak empat gol.
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Jawa Pos
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