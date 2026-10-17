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Antara
Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.39 WIB

Persebaya Waspadai PSS Sleman yang Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi

Bernardo Tavares minta Persebaya Surabaya waspadai PSS Sleman yang dalam kondisi percaya diri tinggi. (Persebaya) - Image

Bernardo Tavares minta Persebaya Surabaya waspadai PSS Sleman yang dalam kondisi percaya diri tinggi. (Persebaya)

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mewaspadai PSS Sleman yang datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Laga Persebaya vs PSS Sleman bakal tersaji pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10).

"Kami melakukan persiapan yang baik minggu ini. Sleman datang dengan modal kemenangan yang bagus di kandang, 3-0 melawan PSM Makassar. Mereka membawa kepercayaan diri tinggi untuk laga besok," kata Bernardo Tavares dilansir dari Antara di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (17/10).

Dia menyatakan, Persebaya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga yang tidak mudah.

Menurut dia, catatan pertemuan sebelumnya tidak akan banyak membantu jika para pemain tidak mampu membuktikan kualitas permainan di lapangan.

Terlebih PSS memiliki pemain lokal dan asing yang bagus serta pelatih berpengalaman.

Pelatih asal Portugal itu juga berharap dukungan Bonek dan Bonita karena dapat memberikan energi tambahan bagi para pemain Persebaya untuk mengamankan tiga poin di kandang.

Menurut dia, dukungan suporter sangat penting untuk menjaga kepercayaan diri pemain, terutama ketika menghadapi situasi sulit selama pertandingan.

"Kami berharap Bonek dan Bonita datang untuk membantu, mendorong, dan mendukung para pemain kami, seperti yang selalu mereka lakukan dengan sangat baik," ucap Bernardo Tavares.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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