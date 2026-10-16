Bukan Cuma 3 Poin, Satria Tama Ingin Bawa Barito Putera Catat Clean Sheet di Surabaya

Satria Tama bidik clean sheet kedua saat Barito Putera bertandang ke markas De Red FC di Surabaya. (Istimewa)
JawaPos.com - Kiper PS Barito Putera, Satria Tama Hardianto, memiliki target khusus saat timnya bertandang ke markas De Red FC pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/27.
Selain memburu tiga poin, penjaga gawang berusia 29 tahun itu ingin mencatatkan clean sheet keduanya musim ini.
Barito Putera dijadwalkan menghadapi De Red FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10) malam.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Laskar Antasari untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki catatan pertahanan mereka.
Satria Tama menegaskan bahwa dirinya ingin berusaha menjaga gawang Barito Putera tetap aman dalam setiap pertandingan.
Namun, ia menyadari bahwa clean sheet bukan hanya bergantung pada penampilan penjaga gawang, melainkan juga kerja keras seluruh pemain.
"Yang pasti kami game by game, kami berusaha untuk mendapatkan clean sheet, karena itu adalah sebuah kerja keras dari tim. Jadi kami ingin setiap pertandingan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik, terutama tiga poin dan juga clean sheet," ujar Satria Tama selepas latihan, Kamis (15/10).
Bagi mantan kiper Madura United FC tersebut, mencatatkan nirbobol merupakan salah satu bagian penting untuk membantu tim meraih hasil maksimal.
Sebab, pertahanan yang solid bisa memberikan peluang lebih besar bagi Barito Putera untuk membawa pulang poin dari setiap pertandingan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022