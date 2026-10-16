Bukan Cuma 3 Poin, Satria Tama Ingin Bawa Barito Putera Catat Clean Sheet di Surabaya

JawaPos.com - Kiper PS Barito Putera, Satria Tama Hardianto, memiliki target khusus saat timnya bertandang ke markas De Red FC pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/27.

Selain memburu tiga poin, penjaga gawang berusia 29 tahun itu ingin mencatatkan clean sheet keduanya musim ini.

Barito Putera dijadwalkan menghadapi De Red FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10) malam.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Laskar Antasari untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki catatan pertahanan mereka.

Satria Tama menegaskan bahwa dirinya ingin berusaha menjaga gawang Barito Putera tetap aman dalam setiap pertandingan.

Namun, ia menyadari bahwa clean sheet bukan hanya bergantung pada penampilan penjaga gawang, melainkan juga kerja keras seluruh pemain.

"Yang pasti kami game by game, kami berusaha untuk mendapatkan clean sheet, karena itu adalah sebuah kerja keras dari tim. Jadi kami ingin setiap pertandingan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik, terutama tiga poin dan juga clean sheet," ujar Satria Tama selepas latihan, Kamis (15/10).

Bagi mantan kiper Madura United FC tersebut, mencatatkan nirbobol merupakan salah satu bagian penting untuk membantu tim meraih hasil maksimal.