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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.23 WIB

Barito Putera Akhiri Tren Negatif, Murilo Mendes Ungkap Kunci Kemenangan atas Persiba

Barito Putera. (Istimewa) - Image

Barito Putera. (Istimewa)

JawaPos.com - PS Barito Putera akhirnya kembali meraih kemenangan setelah melewati tiga pertandingan tanpa hasil maksimal di Pegadaian Championship 2026/27.

Menjamu Persiba Balikpapan pada pekan kelima, Laskar Antasari sukses mengamankan tiga poin setelah menang dengan skor 2-0 di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (10/10).

Dua gol kemenangan Barito Putera tercipta pada penghujung pertandingan.

Murilo Mendes membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-85, sebelum Renan da Silva memastikan kemenangan melalui golnya pada menit ke-90.

Hasil ini menjadi suntikan semangat bagi Barito Putera yang sebelumnya kesulitan mendapatkan kemenangan.

Tambahan tiga poin juga menjadi bukti bahwa perjuangan hingga menit akhir bisa memberikan hasil positif, meski menghadapi lawan yang menerapkan permainan bertahan.

Murilo Mendes menjadi salah satu sosok penting dalam kemenangan tersebut. Selain menyumbangkan gol pembuka, pemain asing asal Brasil itu juga terpilih sebagai Player of the Match.

Murilo mengaku senang mendapat kesempatan untuk mencatatkan namanya di papan skor.

Namun, dia menilai penghargaan individu tersebut bukan semata-mata hasil dari penampilan pribadinya, melainkan buah kerja keras seluruh pemain Barito Putera.

Editor: Banu Adikara
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