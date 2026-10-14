Frans Sinatra Huwae Soroti Kelemahan Barito Putera Jelang Hadapi De Red FC dan PSBS Biak

JawaPos.com - Barito Putera mulai membenahi sejumlah kekurangan menjelang dua pertandingan tandang beruntun di Pegadaian Championship 2026/27.

Salah satu perhatian utama tim berjuluk Laskar Antasari tersebut adalah transisi dari menyerang ke bertahan yang dinilai masih perlu diperbaiki.

Barito Putera dijadwalkan menghadapi De Red FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10) malam.

Setelah itu, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Solo untuk menantang PSBS Biak di Stadion Sriwedari, Jumat (23/10).

Caretaker Barito Putera, Frans Sinatra Huwae, menilai persiapan menghadapi dua pertandingan tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki sejumlah aspek permainan.

Evaluasi itu berkaca pada penampilan timnya ketika menghadapi Persiba Balikpapan pada pertandingan sebelumnya.

Meski berhasil meraih kemenangan, Frans melihat masih ada beberapa hal yang belum berjalan sesuai harapan.

Para pemain dinilai terkadang terlalu terburu-buru saat membangun serangan. Selain itu, mereka juga belum cukup baik dalam mengantisipasi situasi ketika kehilangan penguasaan bola.