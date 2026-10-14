Frans Sinatra Huwae Soroti Kelemahan Barito Putera Jelang Hadapi De Red FC dan PSBS Biak

Caretaker Barito Putera, Frans Sinatra Huwae. (Istimewa)
JawaPos.com - Barito Putera mulai membenahi sejumlah kekurangan menjelang dua pertandingan tandang beruntun di Pegadaian Championship 2026/27.
Salah satu perhatian utama tim berjuluk Laskar Antasari tersebut adalah transisi dari menyerang ke bertahan yang dinilai masih perlu diperbaiki.
Barito Putera dijadwalkan menghadapi De Red FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10) malam.
Setelah itu, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Solo untuk menantang PSBS Biak di Stadion Sriwedari, Jumat (23/10).
Caretaker Barito Putera, Frans Sinatra Huwae, menilai persiapan menghadapi dua pertandingan tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki sejumlah aspek permainan.
Evaluasi itu berkaca pada penampilan timnya ketika menghadapi Persiba Balikpapan pada pertandingan sebelumnya.
Meski berhasil meraih kemenangan, Frans melihat masih ada beberapa hal yang belum berjalan sesuai harapan.
Para pemain dinilai terkadang terlalu terburu-buru saat membangun serangan. Selain itu, mereka juga belum cukup baik dalam mengantisipasi situasi ketika kehilangan penguasaan bola.
Kondisi tersebut bisa memberikan kesempatan kepada lawan untuk melancarkan serangan balik. Jika tidak segera dibenahi, celah di lini pertahanan berpotensi menjadi masalah bagi Barito Putera, terutama saat menghadapi lawan di kandangnya sendiri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022