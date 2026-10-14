Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 13.54 WIB

Frans Sinatra Huwae Soroti Kelemahan Barito Putera Jelang Hadapi De Red FC dan PSBS Biak

Caretaker Barito Putera, Frans Sinatra Huwae. (Istimewa) - Image

Caretaker Barito Putera, Frans Sinatra Huwae. (Istimewa)

JawaPos.com - Barito Putera mulai membenahi sejumlah kekurangan menjelang dua pertandingan tandang beruntun di Pegadaian Championship 2026/27.

Salah satu perhatian utama tim berjuluk Laskar Antasari tersebut adalah transisi dari menyerang ke bertahan yang dinilai masih perlu diperbaiki.

Barito Putera dijadwalkan menghadapi De Red FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10) malam.

Setelah itu, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Solo untuk menantang PSBS Biak di Stadion Sriwedari, Jumat (23/10).

Caretaker Barito Putera, Frans Sinatra Huwae, menilai persiapan menghadapi dua pertandingan tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki sejumlah aspek permainan.

Evaluasi itu berkaca pada penampilan timnya ketika menghadapi Persiba Balikpapan pada pertandingan sebelumnya.

Meski berhasil meraih kemenangan, Frans melihat masih ada beberapa hal yang belum berjalan sesuai harapan.

Para pemain dinilai terkadang terlalu terburu-buru saat membangun serangan. Selain itu, mereka juga belum cukup baik dalam mengantisipasi situasi ketika kehilangan penguasaan bola.

Kondisi tersebut bisa memberikan kesempatan kepada lawan untuk melancarkan serangan balik. Jika tidak segera dibenahi, celah di lini pertahanan berpotensi menjadi masalah bagi Barito Putera, terutama saat menghadapi lawan di kandangnya sendiri.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Barito Putera Akhiri Tren Negatif, Murilo Mendes Ungkap Kunci Kemenangan atas Persiba - Image
Sepak Bola Indonesia

Barito Putera Akhiri Tren Negatif, Murilo Mendes Ungkap Kunci Kemenangan atas Persiba

Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.23 WIB

Prediksi Skor Barito Putera vs Persiba Balikpapan: Laskar Antasari Menang 2-1? - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Barito Putera vs Persiba Balikpapan: Laskar Antasari Menang 2-1?

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 21.27 WIB

Deltras FC dan Persela Belum Terkalahkan, Persiba dan Barito Jadi Korban - Image
Sepak Bola Indonesia

Deltras FC dan Persela Belum Terkalahkan, Persiba dan Barito Jadi Korban

Senin, 5 Oktober 2026 | 17.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore