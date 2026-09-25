Prediksi Skor Sumsel United vs PSPS Pekanbaru: Tantangan 3 Poin di Derby Sumatera

JawaPos.com - Sumsel United membidik kemenangan saat menjamu PSPS Pekanbaru pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27. Duel bertajuk Derby Sumatera tersebut berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (26/9).

Laskar Juaro ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan tiga poin. Terlebih, Sumsel United belum meraih kemenangan dalam laga Derby Sumatera sebelumnya setelah bermain imbang melawan PSMS Medan pada pekan pertama.

Dalam pertandingan yang berlangsung 13 September lalu, Sumsel United harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan PSMS Medan.

Pelatih kepala Sumsel United, M Nasuha, memastikan timnya siap menghadapi PSPS Pekanbaru. Meski demikian, terdapat satu pemain yang harus absen karena akumulasi kartu dan beberapa pemain lainnya masih dalam kondisi sakit.

"Saat ini tim dalam kondisi yang siap, memang ada satu pemain yang absen karena akumulasi dan beberapa dalam kondisi sakit. Tapi kami percaya siapapun yang diturunkan nantinya akan mampu menunjukkan permainan yang maksimal untuk mengamankan target kemenangan nantinya," ujar Nasuha, Jumat (25/9), dikutip dari iLeague.

Nasuha juga telah mempelajari permainan PSPS Pekanbaru. Bersama Arif Satria dan rekan-rekannya, ia menyiapkan strategi untuk meredam permainan Laskar Bertuah.

Menurut Nasuha, PSPS bukan lawan yang mudah. Tim asal Pekanbaru tersebut memiliki sejumlah pemain berkualitas dan mampu meraih hasil positif dalam dua pertandingan awal kompetisi.

"PSPS tim yang sangat baik dan dihuni pemain yang berkualitas, di dua laga awal mereka mendapatkan hasil yang bagus. Kami tidak bisa hanya memberikan perhatian ekstra ke satu pemain saja karena mereka bermain secara tim," jelas mantan pemain Timnas Indonesia tersebut.

Gelandang Sumsel United, Chrystna Bhagascara, menyampaikan tekad serupa. Ia memastikan seluruh pemain siap bekerja keras untuk mengamankan tiga poin di kandang.