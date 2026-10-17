Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.19 WIB

De Red FC Bidik Kemenangan Kandang Perdana saat Jamu Barito

 

Pelatih De Red FC Aji Santoso (tengah) bersama pemainnya Hattam Pratama (kanan). (Naufal Ammar Imaduddin/Antara)

JawaPos.com - Pelatih De Red FC Aji Santoso membidik kemenangan saat menjamu Barito Putera di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (18/10).

Skuad De Red ingin mengakhiri catatan tanpa kemenangan kandang pada pekan keenam Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 .

"Kami sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan besok malam. Melawan Barito Putera, kami berharap bisa meraih poin penuh dan memecahkan catatan belum pernah menang," kata Aji Santoso dilansir dari Antara di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (17/10).

Aji menilai, Barito Putera memiliki kualitas yang cukup baik, terlebih setelah meraih kemenangan 2-0 atas Persiba Balikpapan pada pertandingan sebelumnya, Sabtu (10/10).

Menurut dia, kemenangan tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan diri pemain Barito Putera.

Karena itu, De Red FC perlu mengantisipasi kekuatan lawan untuk mengamankan tiga poin.

Aji menjelaskan, tim pelatih telah mempelajari permainan Barito Putera melalui rekaman video pertandingan dan menyiapkan strategi untuk meredam kekuatan lawan.

Aji mengatakan penerapan strategi tersebut akan bergantung pada kemampuan pemain menjalankan instruksi tim pelatih selama pertandingan.

Dia mengakui De Red FC belum mampu memaksimalkan sejumlah kesempatan untuk meraih kemenangan di kandang sendiri.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Cuma 3 Poin, Satria Tama Ingin Bawa Barito Putera Catat Clean Sheet di Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan Cuma 3 Poin, Satria Tama Ingin Bawa Barito Putera Catat Clean Sheet di Surabaya

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.49 WIB

Frans Sinatra Huwae Soroti Kelemahan Barito Putera Jelang Hadapi De Red FC dan PSBS Biak - Image
Sepak Bola Indonesia

Frans Sinatra Huwae Soroti Kelemahan Barito Putera Jelang Hadapi De Red FC dan PSBS Biak

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13.54 WIB

Barito Putera Akhiri Tren Negatif, Murilo Mendes Ungkap Kunci Kemenangan atas Persiba - Image
Sepak Bola Indonesia

Barito Putera Akhiri Tren Negatif, Murilo Mendes Ungkap Kunci Kemenangan atas Persiba

Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.23 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore