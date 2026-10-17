De Red FC Bidik Kemenangan Kandang Perdana saat Jamu Barito

Pelatih De Red FC Aji Santoso (tengah) bersama pemainnya Hattam Pratama (kanan). (Naufal Ammar Imaduddin/Antara)

JawaPos.com - Pelatih De Red FC Aji Santoso membidik kemenangan saat menjamu Barito Putera di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (18/10).

Skuad De Red ingin mengakhiri catatan tanpa kemenangan kandang pada pekan keenam Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 .

"Kami sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan besok malam. Melawan Barito Putera, kami berharap bisa meraih poin penuh dan memecahkan catatan belum pernah menang," kata Aji Santoso dilansir dari Antara di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (17/10).

Aji menilai, Barito Putera memiliki kualitas yang cukup baik, terlebih setelah meraih kemenangan 2-0 atas Persiba Balikpapan pada pertandingan sebelumnya, Sabtu (10/10).

Menurut dia, kemenangan tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan diri pemain Barito Putera.

Karena itu, De Red FC perlu mengantisipasi kekuatan lawan untuk mengamankan tiga poin.

Aji menjelaskan, tim pelatih telah mempelajari permainan Barito Putera melalui rekaman video pertandingan dan menyiapkan strategi untuk meredam kekuatan lawan.

Aji mengatakan penerapan strategi tersebut akan bergantung pada kemampuan pemain menjalankan instruksi tim pelatih selama pertandingan.