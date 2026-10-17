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Taufiq Ardyansyah
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 23.56 WIB

Prediksi Susunan Pemain Persija vs Persita: STY Soroti Rayco Rodriguez

Pesepak bola Persita Tangerang Rayco Rodriguez Medina (kiri) dan Pablo Ganet Comitre (kanan) berselebrasi usai mencetak gol. (ANTARA) - Image

Pesepak bola Persita Tangerang Rayco Rodriguez Medina (kiri) dan Pablo Ganet Comitre (kanan) berselebrasi usai mencetak gol. (ANTARA)

JawaPos.com - Persija Jakarta punya modal positif saat menghadapi Persita Tangerang. Dalam lima pertemuan terakhir, Macan Kemayoran mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Namun, statistik tersebut tidak serta-merta menjamin Persija bisa membawa pulang tiga poin dari Banten International Stadium, Kabupaten Serang, saat berhadapan dengan Persita malam ini. Pertandingan disiarkan langsung Indosiar pukul 19.00 WIB.

Persita musim ini berbeda dengan tim yang dihadapi Persija dalam lima pertemuan terakhir. Pendekar Cisadane memiliki kekuatan yang lebih baik. Mereka belum terkalahkan dalam empat pertandingan awal musim ini, dengan catatan dua kemenangan di kandang dan dua hasil imbang saat bermain tandang.

"Persita merupakan tim yang bagus. Mereka juga belum terkalahkan pada musim ini. Karena itu, kami harus tetap berhati-hati, mempersiapkan diri dengan baik, dan tidak boleh lengah dalam menghadapi mereka," ucap pelatih Persija, Shin Tae-yong (STY).

Selain mewaspadai permainan kolektif Persita, pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan perhatian khusus kepada pemain bernomor punggung 7, Rayco Rodriguez.

"Dari analisis saya, pemain nomor 7 mereka cukup berbahaya dan berpotensi merepotkan kami. Karena itu, kami harus memberikan perhatian khusus kepadanya, terutama melalui penjagaan satu lawan satu atau man-marking," tegasnya.

Di luar aspek teknis, STY mengingatkan Jakmania yang akan hadir di Banten International Stadium agar memberikan dukungan secara tertib. Dia berharap atmosfer positif yang pernah tercipta ketika Jakmania mendukung Persija di Jogjakarta bisa kembali terlihat saat tim bertandang ke Serang.

"Kami tentu berterima kasih atas dukungan Jakmania kepada para pemain. Namun, jika kedatangan mereka justru untuk membuat masalah, lebih baik tidak perlu datang. Mari datang, dukung para pemain, dan nikmati pertandingan bersama-sama tanpa menimbulkan kerugian bagi klub," ungkapnya.

Berharap Dukungan Suporter

Di kubu tuan rumah, pelatih Persita, Carlos Pena, menyebut persiapan tim berjalan lancar. Timnya telah menjalani empat sesi latihan sepanjang pekan ini. Menurut dia, motivasi para pemain menjadi modal penting untuk mempertahankan catatan belum terkalahkan.

"Saya berharap banyak suporter Persita datang ke Banten untuk memberikan dukungan kepada tim. Mudah-mudahan kami bisa bermain dengan baik dan meraih tiga poin," ujar Pena.

Pelatih asal Spanyol itu juga menyoroti kekuatan pertahanan Persija. Menurut dia, Macan Kemayoran mengalami peningkatan dibandingkan musim lalu setelah mendatangkan sejumlah pemain berkualitas di sektor belakang, termasuk bek tengah dan bek sayap asing. Keberadaan dua penjaga gawang lokal berkualitas juga menambah pilihan Persija di bawah mistar.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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