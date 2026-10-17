Susunan Pemain Persita vs Persija: Kwon Chang-hoon Starter, Witan Sulaeman Cadangan

JawaPos.com – Persita Tangerang akan menantang Persija Jakarta pada pekan kelima Super League 2026/2027. Berikut susunan pemain kedua kesebelasan dalam pertandingan yang berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (17/10) pukul 19.00 WIB.

Menjelang kick-off, daftar susunan pemain kedua tim telah diumumkan. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, melakukan sejumlah rotasi dalam pertandingan kali ini.

Juru taktik asal Korea Selatan tersebut mencadangkan Kerim Memija dan Witan Sulaeman, yang rutin tampil sejak menit awal dalam empat pertandingan pertama musim ini.

Kwon Chang-hoon Jadi Starter Persija Di posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata kembali dipercaya Shin Tae-yong. Kiper yang berlabel Timnas Indonesia itu akan mendapat dukungan dari trio Rizky Ridho, Radovan Pankov, dan Denis Kolinger di lini pertahanan.

Di lini tengah, duet Fabio Calonego dan Stjepan Loncar kembali menjadi andalan. Sementara itu, Kyohei Yoshino mengisi sisi kanan sebagai pengganti Kerim Memija, sedangkan Dony Tri Pamungkas menempati sisi kiri. Keduanya diharapkan aktif membantu serangan sekaligus menjaga pertahanan.

Persija tetap mengandalkan Alexander Jeremejeff sebagai ujung tombak. Striker asal Swedia tersebut akan didukung Kwon Chang-hoon dan Arlyansyah Abdulmanan dari lini serang.

Bagi Kwon Chang-hoon, pertandingan ini menjadi penampilan keduanya bersama Persija pada musim ini setelah pulih dari cedera. Pemain asal Korea Selatan itu mencatatkan debutnya pada pekan sebelumnya ketika menghadapi PSIM Jogja.

Debut tersebut berjalan manis. Masuk sebagai pemain pengganti pada pertengahan babak kedua, Kwon sukses mencetak satu gol dalam kemenangan telak 4-0 Persija atas PSIM Jogja.

Kini, Shin Tae-yong memberikan kepercayaan kepada Kwon untuk tampil sejak menit awal. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi Persija saat menghadapi Persita.

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