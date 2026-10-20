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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.04 WIB

Usai FIFA Matchday, Melvyn Lorenzen Tampil Ganas Bersama PSS Sleman

Melvyn Lorenzen tampil menawan saat PSS Sleman imbang lawan Persebaya. (Istimewa) - Image

Melvyn Lorenzen tampil menawan saat PSS Sleman imbang lawan Persebaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Performa Melvyn Lorenzen menjadi salah satu sorotan saat PSS Sleman menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Penyerang Super Elang Jawa itu tampil tajam setelah memanfaatkan jeda internasional FIFA Matchday untuk meningkatkan kualitas permainan.

Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/10) sore, Lorenzen menunjukkan kontribusi penting bagi PSS.

Dia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga merepotkan barisan pertahanan Persebaya lewat pergerakan lincah dan kemampuannya mencari ruang.

Penampilan tersebut menjadi gambaran kerja keras Lorenzen selama jeda kompetisi.

Dia mampu memberikan ancaman sepanjang pertandingan dan beberapa kali membuat pertahanan Bajul Ijo bekerja ekstra untuk menghentikan pergerakannya.

Sayangnya, performa apik Lorenzen belum cukup untuk membawa PSS pulang dengan kemenangan.

Super Elang Jawa harus puas berbagi poin setelah Persebaya mampu menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir, meski tim tamu sempat unggul 2-1.

Lorenzen mengakui hasil tersebut terasa mengecewakan jika melihat jalannya pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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