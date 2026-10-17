Dirtek Java United Kena Teguran Keras dan Denda Rp 37,5 Juta

JawaPos.com - Direktur Teknik (Dirtek) Java United Ahmad Resal Octavian kembali dijatuhi sanksi oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Kali ini, dia mendapat teguran keras dan denda total Rp 37,5 juta setelah melanggar larangan memasuki stadion saat kompetisi Elite Pro Academy (EPA) 2026-2027 digelar. Meski kembali melakukan pelanggaran, sanksi tersebut tidak serta-merta dihitung sebagai pengulangan dari kasus sebelumnya di Super League.

Ketua Komdis PSSI Umar Husein menjelaskan bahwa penerapan sanksi terhadap Resal harus mengacu pada regulasi masing-masing kompetisi. Kasus yang membuat Resal dihukum sebelumnya terjadi di Super League, sedangkan pelanggaran terbaru berlangsung di EPA yang merupakan kompetisi kelompok umur.

Baca Juga:Janice Chen Jalani Dua Laga Ekshibisi Lawan Alex Eala dan Sawangkaew

"Kasus Resal yang pertama itu sudah selesai. Bahkan, setelah dibanding pun, putusannya menguatkan. Untuk kasus EPA, dia hanya mendapat teguran dan denda," ujar Umar kepada Jawa Pos.

Dalam hasil sidang Komdis PSSI pada 8 Oktober 2026, Resal mendapat teguran keras dan denda Rp 12,5 juta dalam masing-masing kompetisi EPA U-16, U-18, dan U-20. Sanksi itu dijatuhkan setelah dia kedapatan memasuki area yang tidak diperbolehkan meski masih menjalani hukuman larangan memasuki stadion.