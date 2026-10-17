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Andika Rachmansyah
Minggu, 18 Oktober 2026 | 01.19 WIB

Dramatis! Gol Telat Ari Maring Selamatkan Semen Padang dari Kekalahan Lawan PSMS Medan

Semen Padang harus puas berbagi poin dengan PSMS Medan dalam laga dramatis pada pekan keenam Championship 2026/2027. (Dok. Instagram/@official_psmsmedan) - Image

Semen Padang harus puas berbagi poin dengan PSMS Medan dalam laga dramatis pada pekan keenam Championship 2026/2027. (Dok. Instagram/@official_psmsmedan)

JawaPos.com – Semen Padang harus puas berbagi poin dengan PSMS Medan setelah bermain imbang 1-1 dalam laga dramatis pada pekan keenam Championship 2026/2027. Duel bertajuk Derby Sumatera tersebut berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (17/10) sore WIB.

Gol Safrudin Tahar Dianulir VAR

PSMS Medan lebih dulu mendapatkan peluang pada menit ke-9 melalui umpan silang dari sisi kanan pertahanan Semen Padang. Namun, Rangga Muslim gagal memaksimalkannya setelah bola hasil serangannya melambung di atas mistar gawang yang dikawal Ikram Algiffari.

Semen Padang sempat memecah kebuntuan pada menit ke-20 melalui sundulan kapten tim, Safrudin Tahar. Gol tersebut berawal dari umpan Stefano Lilipaly yang dikirim dari sisi kiri pertahanan PSMS Medan.

Namun, selebrasi Semen Padang tak berlangsung lama. Wasit menganulir gol tersebut setelah melakukan pengecekan melalui Video Assistant Referee (VAR). Safrudin Tahar dinyatakan berada dalam posisi offside sehingga skor kembali menjadi 0-0.

Menjelang akhir babak pertama, pelatih Semen Padang Stefano Cugurra melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar Alwi Slamat dan memasukkan Ari Maring.

Pertandingan berlangsung ketat hingga penghujung babak pertama. Kedua tim gagal mencetak gol sehingga skor imbang tanpa gol bertahan hingga turun minum.

Drama Dua Gol pada Masa Injury Time

Memasuki babak kedua, tensi pertandingan antara Semen Padang dan PSMS Medan semakin meningkat. Kedua tim terus berupaya mencetak gol pembuka, tetapi kebuntuan baru terpecahkan saat laga memasuki masa tambahan waktu.

Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika PSMS Medan berhasil unggul lebih dulu melalui Javi Siverio. Penyerang tersebut memanfaatkan bola pantulan setelah sepakan pemain muda PSMS membentur gawang, lalu menyambarnya dengan sundulan yang gagal diantisipasi Ikram Algiffari.

Gol tersebut sempat ditinjau oleh wasit Thariq Munir Alkatiri melalui VAR sebelum akhirnya disahkan. PSMS Medan pun unggul 1-0 dan berpeluang membawa pulang tiga poin setelah berhasil memecah kebuntuan pada penghujung pertandingan.

Namun, Semen Padang menolak menyerah. Kabau Sirah terus meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan hingga akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-90+13.

Editor: Hendra
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