Isenmulang Kalteng FC Raih Kemenangan Perdana, Java United Pertahankan Tren Positif

Isenmulang Kalteng FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Klub promosi, Isenmulang Kalteng FC, akhirnya merasakan kemenangan di kompetisi Super League 2026/2027.
Kemenangan perdana tersebut didapat setelah mengalahkan Persijap Jepara dengan skor tipis 1-0 pada laga pekan kelima Super League musim ini.
Isenmulang Kalteng FC bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jumat (16/10) malam WIB.
Pertandingan tersebut berjalan sengit sejak menit awal dengan kedua tim saling balas serangan.
Laskar Tambun Bungai, julukan Isenmulang Kalteng FC, berhasil membuka keran golnya pada menit ke-21 melalui Modou Manneh.
Gelandang berpaspor Gambia itu menjebol gawang Persijap Jepara setelah memanfaatkan umpan dari Kenji Nishioka.
Persijap Jepara mencoba merespons gol tersebut, namun kesulitan menciptakan peluang berbahaya ke gawang Isenmulang Kalteng FC.
Alhasil, tim tamu mempertahankan keunggulan 1-0 hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama.
Selepas turun minum, Persijap Jepara bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan satu gol dari tim tamu.
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Jawa Pos
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