Janice Tjen Jalani Dua Laga Ekshibisi Lawan Alex Eala dan Sawangkaew

Janice Tjen. (Dok. Instagram/@janicetjen)
JawaPos.com - Janice Tjen bakal menjalani dua laga ekshibisi pada Desember mendatang. Petenis Indonesia yang berkompetisi di WTA Tour itu akan lebih dulu menghadapi Alexandra Eala di Filipina pada 8 Desember, sebelum kemudian berjumpa petenis Thailand, Mananchaya Sawangkaew di Jakarta empat hari kemudian.
Pertandingan melawan Eala akan berlangsung di Philippine Arena, Bulacan. Setelah itu, Janice kembali ke tanah air untuk tampil di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, dalam acara bertajuk "Janice Tjen Live: Game. Set. Celebrate", Sabtu (12/12). Kedua event tersebut sama-sama diselenggarakan oleh majalah Tatler Asia.
"Dukungan yang saya rasakan dari Indonesia sangat berarti bagi saya, terutama ketika para penggemar begadang untuk menonton pertandingan saya di luar negeri," kata Janice dikutip dari laman resmi Tatler Asia. "Bermain di Jakarta melawan Mananchaya, di depan penonton tuan rumah, akan sangat istimewa."
Tiket pertandingan Janice di Jakarta dijual secara online sejak Kamis (15/10) dengan harga mulai Rp 600 ribu hingga Rp 7 juta. Sementara itu, penjualan tiket laga melawan Eala di Filipina telah dibuka sejak September lalu. Harga termurahnya dipatok PHP 618 atau sekitar Rp 177 ribu.
Meski harga tiket termurah lebih terjangkau, tetapi rentang harga di Filipina justru lebih lebar. Kategori termahal dibanderol hingga PHP 63.705,50 atau sekitar Rp 18,2 juta. Harga tersebut termasuk akses ke gala dinner sehari sebelumnya.
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