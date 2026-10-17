Telan 4 Kekalahan Beruntun, PSIM Yogyakarta Pecat Jean Paul Van Gastel

JawaPos.com – PSIM Yogyakarta mengambil langkah tegas setelah melewati lima pertandingan tanpa kemenangan di Super League 2026/2027. Manajemen klub resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Jean Paul Van Gastel.

Keputusan tersebut diambil setelah PSIM kalah dari PSM Makassar pada pekan kelima. Bermain di Stadion Sultan Agung, Jumat (16/10), Laskar Mataram takluk dengan skor 1-2.

Kekalahan itu langsung memicu reaksi dari para suporter yang mendatangi Wisma PSIM. Mereka mendesak manajemen untuk memecat Van Gastel seiring dengan merosotnya performa tim pada awal musim ini.

Merespons desakan tersebut, manajemen PSIM akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Belanda itu. Sebagai pengganti sementara, klub menunjuk Guntur Cahyo Utomo untuk mengemban tugas sebagai caretaker.

PSIM Tunjuk Guntur Cahyo Utomo sebagai Caretaker Direktur Utama PSIM, Yuliana Tasno, menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers pada Sabtu (17/10). Ia menegaskan bahwa manajemen harus mengambil langkah untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan klub di tengah situasi sulit yang sedang dihadapi.

“Menanggapi situasi yang memang belum bisa membawa PSIM meraih kemenangan, pernyataan saya singkat. Tugas saya sebagai Direktur Utama adalah memastikan keamanan PSIM dan juga keberlangsungan PSIM,” kata Yuliana.

“Oleh sebab itu, saya dan PSIM memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan coach JP Van Gastel dan kami sudah menunjuk caretaker untuk sementara ini menggantikan posisi head coach dalam beberapa pertandingan ke depan,” sambungnya.

Yuliana berharap keputusan tersebut dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif di dalam tim. Ia juga menginginkan PSIM segera bangkit dan kembali meraih hasil positif.

“Saya harap keputusan dari manajemen ini bisa didukung dengan baik oleh suporter. Keputusan ini diharapkan bisa membawa suasana yang lebih baik, baik di ruang ganti maupun ketika di lapangan selama 90 menit, sehingga menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada sekarang,” pungkas Yuliana.

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