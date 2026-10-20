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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 21 Oktober 2026 | 04.48 WIB

Pertemuan Seru PSM vs Persebaya, Siapa yang Akan Menang?

Suporter PSM Makassar harus all out mendukung PSM saat menjamu Persebaya Surabaya. (Istimewa) - Image

Suporter PSM Makassar harus all out mendukung PSM saat menjamu Persebaya Surabaya. (Istimewa)

JawaPos.com - PSM Makassar mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya setelah meraih kemenangan pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Juku Eja untuk menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan keenam di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10) sore.

Pemain sayap PSM Makassar, Muh. Rizky Eka Pratama, optimistis timnya mampu mempertahankan momentum positif saat menghadapi Green Force.

Ia berharap seluruh pemain bisa kembali menunjukkan performa maksimal demi meraih hasil terbaik di hadapan pendukung sendiri.

Kepercayaan diri PSM meningkat setelah mereka berhasil mengakhiri catatan empat pertandingan tanpa kemenangan pada awal musim ini.

Sebelum menundukkan PSIM Yogyakarta, Juku Eja hanya mampu bermain imbang melawan Arema FC dan Persita Tangerang. Sementara itu, mereka harus mengakui keunggulan Persib Bandung dan PSS Sleman.

Kebangkitan PSM akhirnya terjadi saat bertandang ke markas PSIM di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10).

Dalam pertandingan pekan kelima tersebut, tim asuhan Darije Kalezic sukses membawa pulang kemenangan dengan skor 2-1.

Rizky Eka turut ambil bagian dalam hasil positif tersebut. Pemain bernomor punggung 24 itu dipercaya tampil hingga menit ke-86 sebelum digantikan oleh Rasyid Assahid Bakri.

Editor: Edi Yulianto
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