Prediksi Skor Sparta Rotterdam vs Willem II: Tuan Rumah Diunggulkan Menang

Sparta Rotterdam saat menghadapi Go Ahead Eagles. (Dok. Instagram/@spartarotterdam)
JawaPos.com – Sparta Rotterdam akan menjamu Willem II pada lanjutan Eredivisie 2026/2027 di Sparta Stadion Het Kasteel, Minggu (18/10/2026).
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus memperbaiki catatan pertandingan kandang. Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif setelah melewati periode sulit pada awal musim.
Namun, Sparta Rotterdam memiliki modal lebih baik jika melihat rekor pertemuan dan hasil pertandingan terakhir dibandingkan Willem II.
Sparta Rotterdam memasuki pertandingan ini setelah bermain imbang 3-3 melawan Go Ahead Eagles. Hasil tersebut setidaknya memberikan sedikit dorongan bagi skuad asuhan Rogier Meijer setelah sebelumnya menelan dua kekalahan beruntun dengan agregat skor 1-8.
Gol Casper Terho pada menit-menit akhir menyelamatkan Sparta Rotterdam dari kekalahan. Meski berhasil mengamankan satu poin, pekerjaan rumah masih menanti Meijer, terutama dalam membenahi lini pertahanan yang cukup mudah ditembus lawan.
Selain itu, Sparta Rotterdam belum mampu meraih kemenangan kandang pada musim ini. Laga melawan Willem II pun menjadi kesempatan penting untuk mengakhiri catatan tersebut, terlebih mereka akan mendapat dukungan langsung dari suporter di Sparta Stadion Het Kasteel.
Di kubu lawan, Willem II datang dengan situasi yang lebih sulit. Mereka belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan pertama musim ini.
Kekalahan 3-1 dari FC Utrecht pada laga sebelumnya semakin memperpanjang tren negatif tim besutan John Stegeman tersebut.
Hasil itu membuat Willem II masih terpuruk di dasar klasemen. Stegeman dituntut segera menemukan formula yang tepat agar timnya bisa bangkit dan mulai mengumpulkan poin demi memperbaiki posisi.
Salah satu persoalan Willem II adalah lemahnya konsentrasi pada awal pertandingan. Mereka kerap kebobolan pada babak pertama sehingga harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan.
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