Bonek Galang Masker untuk Korban Karhutla, Aksi Digelar saat Persebaya Jamu PSS Sleman

JawaPos.com - Bonek alias suporter Persebaya Surabaya bakal melakukan aksi bertajuk "Bonek for Karhutla". Nantinya, mereka akan melakukan penggalangan masker. Aksi itu dilakukan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya ketika Persebaya menjamu PSS Sleman besok (18/10).

Lantas, apa alasan Bonek melakukan aksi tersebut?

"Saya melihat ada yang tidak baik-baik saja dengan negara ini. Jadi, kalau ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk para korban (karhutla), tentu hal itu harus segera dilaksanakan," kata sesepuh Bonek Jogjakarta, Tulus Budi, kepada Jawa Pos.

Nantinya, suporter yang datang diharapkan membawa masker. Masker itu kemudian akan dikumpulkan di tribun masing-masing. "Kami percaya diri melakukan aksi ini karena kami punya ujung tombak untuk aksi ini," kata Tulus.

Kerja Sama dengan BDRT.27 Ujung tombak yang dimaksud adalah Bonek Disaster Response Team 27 (BDRT.27). Divisi kemanusiaan yang berada di bawah naungan Green Nord itu memang sering terjun ke lokasi bencana.

BDRT.27 pernah datang langsung ke lokasi bencana banjir bandang di Sumatera dan Aceh. Terbaru, mereka juga membantu warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur.

Lantas, apakah mereka akan terjun juga ke lokasi karhutla untuk membagikan masker?