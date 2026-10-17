Bonek Galang Masker untuk Korban Karhutla, Aksi Digelar saat Persebaya Jamu PSS Sleman

Bonek menggelorakan kampanye One Man One Mask untuk membantu masyarakat terdampak karhutla. Pengumpulan donasi masker dijadwalkan berlangsung saat Persebaya Surabaya menghadapi PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Persebaya)
JawaPos.com - Bonek alias suporter Persebaya Surabaya bakal melakukan aksi bertajuk "Bonek for Karhutla". Nantinya, mereka akan melakukan penggalangan masker. Aksi itu dilakukan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya ketika Persebaya menjamu PSS Sleman besok (18/10).
Lantas, apa alasan Bonek melakukan aksi tersebut?
"Saya melihat ada yang tidak baik-baik saja dengan negara ini. Jadi, kalau ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk para korban (karhutla), tentu hal itu harus segera dilaksanakan," kata sesepuh Bonek Jogjakarta, Tulus Budi, kepada Jawa Pos.
Nantinya, suporter yang datang diharapkan membawa masker. Masker itu kemudian akan dikumpulkan di tribun masing-masing. "Kami percaya diri melakukan aksi ini karena kami punya ujung tombak untuk aksi ini," kata Tulus.
Ujung tombak yang dimaksud adalah Bonek Disaster Response Team 27 (BDRT.27). Divisi kemanusiaan yang berada di bawah naungan Green Nord itu memang sering terjun ke lokasi bencana.
BDRT.27 pernah datang langsung ke lokasi bencana banjir bandang di Sumatera dan Aceh. Terbaru, mereka juga membantu warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
Lantas, apakah mereka akan terjun juga ke lokasi karhutla untuk membagikan masker?
"Kami masih belum menentukan nanti proses distribusinya seperti apa. Kami juga akan melihat jumlah masker yang terkumpul. Dari situ, akan ada pembahasan teknis yang dilakukan. Apakah perlu anak-anak ke lokasi bencana?" terang Tulus.
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Jawa Pos
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