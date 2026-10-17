Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Ali Mahrus, Bagus Putra Pamungkas
Minggu, 18 Oktober 2026 | 00.12 WIB

Bonek Galang Masker untuk Korban Karhutla, Aksi Digelar saat Persebaya Jamu PSS Sleman

Bonek menggelorakan kampanye One Man One Mask untuk membantu masyarakat terdampak karhutla. Pengumpulan donasi masker dijadwalkan berlangsung saat Persebaya Surabaya menghadapi PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Persebaya) - Image

Bonek menggelorakan kampanye One Man One Mask untuk membantu masyarakat terdampak karhutla. Pengumpulan donasi masker dijadwalkan berlangsung saat Persebaya Surabaya menghadapi PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Persebaya)

JawaPos.com - Bonek alias suporter Persebaya Surabaya bakal melakukan aksi bertajuk "Bonek for Karhutla". Nantinya, mereka akan melakukan penggalangan masker. Aksi itu dilakukan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya ketika Persebaya menjamu PSS Sleman besok (18/10).

Lantas, apa alasan Bonek melakukan aksi tersebut?

"Saya melihat ada yang tidak baik-baik saja dengan negara ini. Jadi, kalau ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk para korban (karhutla), tentu hal itu harus segera dilaksanakan," kata sesepuh Bonek Jogjakarta, Tulus Budi, kepada Jawa Pos.

Nantinya, suporter yang datang diharapkan membawa masker. Masker itu kemudian akan dikumpulkan di tribun masing-masing. "Kami percaya diri melakukan aksi ini karena kami punya ujung tombak untuk aksi ini," kata Tulus.

Kerja Sama dengan BDRT.27

Ujung tombak yang dimaksud adalah Bonek Disaster Response Team 27 (BDRT.27). Divisi kemanusiaan yang berada di bawah naungan Green Nord itu memang sering terjun ke lokasi bencana.

BDRT.27 pernah datang langsung ke lokasi bencana banjir bandang di Sumatera dan Aceh. Terbaru, mereka juga membantu warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur.

Lantas, apakah mereka akan terjun juga ke lokasi karhutla untuk membagikan masker?

"Kami masih belum menentukan nanti proses distribusinya seperti apa. Kami juga akan melihat jumlah masker yang terkumpul. Dari situ, akan ada pembahasan teknis yang dilakukan. Apakah perlu anak-anak ke lokasi bencana?" terang Tulus.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persebaya Didenda Rp 100 Juta, Terlambat Masuk Lapangan Kontra Garudayaksa FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Didenda Rp 100 Juta, Terlambat Masuk Lapangan Kontra Garudayaksa FC

Minggu, 18 Oktober 2026 | 00.01 WIB

Prediksi Susunan Pemain Persija vs Persita: STY Soroti Rayco Rodriguez - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Persija vs Persita: STY Soroti Rayco Rodriguez

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 23.56 WIB

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla - Image
Nasional

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Minggu, 18 Oktober 2026 | 00.08 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore