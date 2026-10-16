PSM Makassar Raih Kemenangan Perdana, PSIM Makin Terpuruk di Zona Merah

JawaPos.com - PSM Makassar berhasil mencuri poin penuh saat bertandang ke markas PSIM Jogja di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10) sore WIB. Juku Eja menang tipis 2-1 atas tuan rumah dalam laga pekan kelima Super League 2026/2027.

Pertandingan berlangsung sengit. Kedua tim gagal mencetak gol pada babak pertama dan baru memecah kebuntuan setelah turun minum.

PSM Makassar membuka keunggulan pada menit ke-50 melalui aksi Fahrul Aditya. Juku Eja kemudian menggandakan skor pada menit ke-60 lewat gol Stefan Jevtovski.

PSM Makassar harus bermain dengan 10 pemain setelah Dusan Lagator diganjar kartu merah pada menit ke-80. Dua menit berselang, PSIM Jogja memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti Ze Valente.

Meski mendapat tekanan pada menit-menit akhir, PSM Makassar mampu mempertahankan keunggulan 2-1 hingga pertandingan berakhir.

Kemenangan Perdana PSM Makassar Kemenangan ini menjadi hasil manis bagi PSM Makassar. Pasalnya, tiga poin dari markas PSIM Jogja merupakan kemenangan perdana Juku Eja di Super League 2026/2027.

PSM Makassar baru mampu meraih kemenangan pada pekan kelima setelah kesulitan mengamankan poin penuh dalam empat pertandingan sebelumnya.

Juku Eja membuka musim dengan kekalahan 1-3 dari Persib Bandung. Setelah itu, mereka bermain imbang dalam dua laga beruntun saat menghadapi Arema FC dan Persita Tangerang.

Alih-alih meraih kemenangan setelah dua hasil imbang tersebut, performa PSM Makassar justru kembali menurun. Juku Eja menelan kekalahan telak 0-3 dari PSS Sleman.