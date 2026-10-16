PSM Makassar Raih Kemenangan Perdana, PSIM Makin Terpuruk di Zona Merah

Pemain PSM Dusan Lagator. PSM Makassar menang 2-1 atas PSIM Jogja di pekan kelima Super League 2026/2027. Juku Eja raih kemenangan perdana, Laskar Mataram terpuruk. (Dok. PSM)
JawaPos.com - PSM Makassar berhasil mencuri poin penuh saat bertandang ke markas PSIM Jogja di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10) sore WIB. Juku Eja menang tipis 2-1 atas tuan rumah dalam laga pekan kelima Super League 2026/2027.
Pertandingan berlangsung sengit. Kedua tim gagal mencetak gol pada babak pertama dan baru memecah kebuntuan setelah turun minum.
PSM Makassar membuka keunggulan pada menit ke-50 melalui aksi Fahrul Aditya. Juku Eja kemudian menggandakan skor pada menit ke-60 lewat gol Stefan Jevtovski.
PSM Makassar harus bermain dengan 10 pemain setelah Dusan Lagator diganjar kartu merah pada menit ke-80. Dua menit berselang, PSIM Jogja memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti Ze Valente.
Meski mendapat tekanan pada menit-menit akhir, PSM Makassar mampu mempertahankan keunggulan 2-1 hingga pertandingan berakhir.
Kemenangan ini menjadi hasil manis bagi PSM Makassar. Pasalnya, tiga poin dari markas PSIM Jogja merupakan kemenangan perdana Juku Eja di Super League 2026/2027.
PSM Makassar baru mampu meraih kemenangan pada pekan kelima setelah kesulitan mengamankan poin penuh dalam empat pertandingan sebelumnya.
Juku Eja membuka musim dengan kekalahan 1-3 dari Persib Bandung. Setelah itu, mereka bermain imbang dalam dua laga beruntun saat menghadapi Arema FC dan Persita Tangerang.
Alih-alih meraih kemenangan setelah dua hasil imbang tersebut, performa PSM Makassar justru kembali menurun. Juku Eja menelan kekalahan telak 0-3 dari PSS Sleman.
Hasil positif di kandang PSIM Jogja membuat PSM Makassar memperbaiki posisi di klasemen sementara Super League 2026/2027. Tim asuhan Darije Kalezic itu kini menempati peringkat ke-12 dengan koleksi lima poin.
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Jawa Pos
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