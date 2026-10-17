Persebaya Didenda Rp 100 Juta, Terlambat Masuk Lapangan Kontra Garudayaksa FC

JawaPos.com – Akibat terlambat masuk lapangan, Persebaya Surabaya terkena denda. Jumlah dendanya juga cukup besar, yakni Rp 100 juta.

Bagaimana ceritanya? Semua bermula ketika Green Force menjamu Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 19 September. Saat kickoff babak kedua akan dimulai, skuad Persebaya masih berada di ruang ganti.

Padahal, pemain Garudayaksa FC sudah memasuki lapangan. Kondisi itulah yang menjadi catatan Komdis PSSI. Skuad Green Force dinilai terlambat memasuki lapangan. Akibatnya, kickoff babak kedua mengalami penundaan hingga 210 detik.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti?

"Sejujurnya, saya pikir kami tidak terlalu banyak memakan waktu saat di ruang ganti. Namun, jika mereka (Komdis PSSI) mengatakan demikian, saya tidak bisa memberikan pernyataan apa pun," kata pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, saat ditemui dalam sesi latihan, Rabu (14/10) di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Tavares cukup terkejut hukuman yang dijatuhkan. Maklum, jumlah dendanya cukup besar. Apalagi, dia merasa timnya selalu menaati semua aturan yang berlaku.