Persebaya Didenda Rp 100 Juta, Terlambat Masuk Lapangan Kontra Garudayaksa FC

Gelandang Persebaya Surabaya Toni Firmansyah saat laga Green Force melawan Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com – Akibat terlambat masuk lapangan, Persebaya Surabaya terkena denda. Jumlah dendanya juga cukup besar, yakni Rp 100 juta.
Bagaimana ceritanya? Semua bermula ketika Green Force menjamu Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 19 September. Saat kickoff babak kedua akan dimulai, skuad Persebaya masih berada di ruang ganti.
Padahal, pemain Garudayaksa FC sudah memasuki lapangan. Kondisi itulah yang menjadi catatan Komdis PSSI. Skuad Green Force dinilai terlambat memasuki lapangan. Akibatnya, kickoff babak kedua mengalami penundaan hingga 210 detik.
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti?
"Sejujurnya, saya pikir kami tidak terlalu banyak memakan waktu saat di ruang ganti. Namun, jika mereka (Komdis PSSI) mengatakan demikian, saya tidak bisa memberikan pernyataan apa pun," kata pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, saat ditemui dalam sesi latihan, Rabu (14/10) di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Tavares cukup terkejut hukuman yang dijatuhkan. Maklum, jumlah dendanya cukup besar. Apalagi, dia merasa timnya selalu menaati semua aturan yang berlaku.
"Apa yang saya tahu adalah kami selalu berusaha menghormati aturan. Kami adalah tim yang ingin menghormati aturan dan menegakkan fair play, baik di dalam maupun di luar lapangan," jelasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022