HMI Kalteng Desak Penegakan Hukum Karhutla, Minta Polri Kejar Korporasi Nakal 

Orangutan yang terjebak kebakaran hutan di Sampit berhasil dievakuasi.(Miftahul Ilma/Kalteng Pos)

JawaPos.com - Desakan agara proses penegakan hukum dalam dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut disuarakan oleh kelompok mahasiswa di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalteng meminta Polri turut mengejar korporasi nakal yang ikut menjadi biang keladi karhutla.

Ketua Badko HMI Kalteng Restu menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti hanya pada pemadaman api. Menurut dia, akar persoalan bencana tersebut harus ditangani.

Yakni dugaan pelanggaran hukum. Khususnya yang melibatkan korporasi. Lebih khusus lagi pada perusahaan yang punya konsesi lahan di Kalteng.

Dalam keterangannya pada Selasa (20/10), Restu menyebut, pemerintah harus memastikan setiap kasus karhutla ditangani secara serius, transparan, dan berdasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dia tegas menyatakan, penegakan hukum harus adil tanpa memandang latar belakang semua pihak yang diduga terlibat. Baik latar belakang ekonomi, jabatan, maupun jejaring.

”Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga menyangkut keselamatan masyarakat, kesehatan publik, dan tanggung jawab negara dalam melindungi sumber daya alam. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara profesional dan terbuka kepada masyarakat,” kata dia.