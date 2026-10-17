Hadapi Real Betis, Hansi Flick Pastikan Raphinha dan Frenkie de Jong Siap Bela Barcelona

JawaPos.com – Raphinha dan Frenkie de Jong berpeluang memperkuat Barcelona saat menghadapi Real Betis pada pekan kesembilan Liga Spanyol 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Estadio de la Cartuja, Sabtu (17/10/2026) pukul 23.30 WIB.

Menjelang laga tersebut, pelatih Barcelona Hansi Flick memastikan Raphinha dan Frenkie de Jong sudah tersedia untuk masuk dalam skuad. Meski demikian, ia tidak ingin terburu-buru memainkan keduanya sebagai starter setelah pulih dari cedera.

"Jika Anda bertanya kepadanya, dia akan mengatakan bahwa dia sudah siap, tetapi bagi saya ini adalah langkah demi langkah. Dia berlatih bersama tim kemarin dan melakukannya dengan baik, tetapi kami memiliki banyak pertandingan dalam beberapa hari dan minggu mendatang dan kami harus beradaptasi. Hal terbaik adalah dia tersedia, begitu juga Frenkie," kata Hansi Flick, dikutip dari Mundo Deportivo, Sabtu (17/10/2026).

Frenkie de Jong Tambah Pilihan di Lini Tengah Barcelona Kembalinya Frenkie de Jong setelah mengalami cedera lutut disambut positif oleh Flick. Kehadiran gelandang asal Belanda tersebut diharapkan menambah pilihan sekaligus kreativitas di lini tengah Barcelona.

"Semua orang tahu Frenkie adalah pemain top. Saya sangat senang dia kembali dan siap bermain; dia memberi kami pilihan baru. Kita harus melihat bagaimana perkembangannya. Semuanya tampak baik bahkan saat latihan. Saya pikir dia siap bermain beberapa menit," jelas Flick.

Meski demikian, pelatih berusia 61 tahun itu belum ingin memikirkan pertandingan melawan Paris Saint-Germain (PSG) maupun Real Madrid. Untuk saat ini, ia menegaskan bahwa fokus utama Barcelona adalah menghadapi Real Betis.

Flick menilai Real Betis merupakan lawan tangguh yang memiliki kepercayaan diri tinggi, terutama ketika bermain di kandang. Ia juga menyoroti kualitas lini serang dan kemampuan para pemain lawan dalam situasi satu lawan satu.

"Yang terpenting adalah mengalahkan Betis besok (hari ini). Mereka sangat percaya diri karena telah memenangkan semua pertandingan kandang mereka dan memiliki hasil yang sangat bagus di Liga Champions. Mereka berada di posisi yang bagus di La Liga dan Liga Champions. Kami bermain melawan tim yang fantastis, terutama dalam serangan, dalam situasi satu lawan satu," tegas mantan pelatih Bayern Munchen tersebut.

Flick menambahkan bahwa Barcelona harus tampil solid dalam bertahan untuk meredam ancaman tuan rumah. Ia juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan Real Betis dalam setahun terakhir.