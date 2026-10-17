Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Cherki Siap Manfaatkan Kelelahan Lawan

JawaPos.com - Di Inggris, Manchester City juga mengandalkan pemain yang sedang berada dalam performa menanjak. Rayan Cherki menjadi salah satu sosok yang menonjol setelah berkontribusi dalam enam gol, terdiri atas empat gol dan dua assist, pada enam matchweek awal Premier League.

Menghadapi Ipswich Town, Cherki berpeluang menambah kontribusinya. Gelandang serang tersebut juga berada dalam kondisi fisik yang baik setelah hanya tampil pada babak pertama ketika Manchester City menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions.

Pelatih City Enzo Maresca melakukan pergantian pemain dalam pertandingan tersebut karena pertimbangan taktik sekaligus kondisi fisik skuadnya. Keputusan itu diharapkan membuat Cherki tetap bugar untuk menghadapi Ipswich.

“Pergantian Rayan (lawan PSG) karena alasan taktik. Dia terlihat kelelahan dan kami harus mengevaluasi kondisinya untuk laga melawan Ipswich,” ujar Maresca, seperti dilansir Manchester Evening News.

City ingin memaksimalkan keuntungan bermain di Etihad untuk menjaga konsistensi. Dengan Cherki yang berpotensi kembali menjadi pembeda, tuan rumah berharap bisa terus menekan para pesaing di papan atas Premier League.

Bagi Manchester City, kemenangan pada laga kali ini penting untuk menjaga momentum sekaligus mempertahankan ambisi di kompetisi domestik.

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Ipswich Town: Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Ruben, Anderson, O'Reilly; Guehi, Enzo; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Pelatih: Enzo Maresca

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