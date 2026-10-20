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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 12.55 WIB

Tekuk Persija secara Dramatis, Carlos Pena Tegaskan Persita Terus Berkembang

Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena. (persitafc.com) - Image

Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena. (persitafc.com)

JawaPos.com - Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena mengapresiasi daya juang anak asuhnya setelah berhasil mengalahkan Persija Jakarta pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027.

Menurut dia, kerja keras dan komitmen para pemain menjadi kunci keberhasilan Pendekar Cisadane meraih tiga poin dari tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Persita menang dramatis dengan skor 3-2 saat menjamu Persija di Banten International Stadium, Sabtu (17/10) malam WIB.

Kemenangan ini terasa istimewa karena diraih melalui perjuangan hingga menit-menit akhir pertandingan.

Tiga gol Persita dicetak Luquinhas pada menit ke-4, Rayco Rodriguez menit ke-60, dan Aleksa Andrejic pada menit 90+5.

Sementara itu, Persija membalas melalui Fabio Calonego pada menit ke-17 dan penalti Alexander Jeremejeff menit ke-73.

Carlos Pena menegaskan bahwa kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh anggota tim, bukan pencapaian individu.

Dia juga merasa bangga melihat para pemain mampu mempertahankan semangat juang sepanjang pertandingan.

"Tiga poin lagi untuk Persita. Ini bukan soal saya, ini soal Persita," ujar Pena.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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