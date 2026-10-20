Tekuk Persija secara Dramatis, Carlos Pena Tegaskan Persita Terus Berkembang

JawaPos.com - Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena mengapresiasi daya juang anak asuhnya setelah berhasil mengalahkan Persija Jakarta pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027.

Menurut dia, kerja keras dan komitmen para pemain menjadi kunci keberhasilan Pendekar Cisadane meraih tiga poin dari tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Persita menang dramatis dengan skor 3-2 saat menjamu Persija di Banten International Stadium, Sabtu (17/10) malam WIB.

Kemenangan ini terasa istimewa karena diraih melalui perjuangan hingga menit-menit akhir pertandingan.

Tiga gol Persita dicetak Luquinhas pada menit ke-4, Rayco Rodriguez menit ke-60, dan Aleksa Andrejic pada menit 90+5.

Sementara itu, Persija membalas melalui Fabio Calonego pada menit ke-17 dan penalti Alexander Jeremejeff menit ke-73.

Carlos Pena menegaskan bahwa kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh anggota tim, bukan pencapaian individu.

Dia juga merasa bangga melihat para pemain mampu mempertahankan semangat juang sepanjang pertandingan.