PSS Siap Hadapi Persebaya dengan Modal Kemenangan Pekan Lalu

JawaPos.com - PSS Sleman menyatakan siap menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga tandang Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10).
PSS Sleman akan menghadapi Persebaya dengan modal kemenangan 3-0 atas PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya.
Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengatakan, laga tandang melawan Persebaya akan menjadi tantangan tersendiri karena tim tuan rumah menunjukkan performa bagus sejak awal musim.
"Melawan Persebaya selalu menjadi pertandingan tandang yang sulit. Persebaya menjalani awal musim yang baik," kata Pieter Huistra dilansir dari Antara.
Meski demikian, Pieter Huistra menilai para pemain PSS akan tampil lebih siap dan percaya diri setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas PSM Makassar di Stadion Internasional Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10).
"Minggu lalu kami juga mendapatkan hasil yang bagus sehingga itu memberikan banyak kepercayaan diri, pertandingan tandang di Surabaya, kami harus siap, kami harus berjuang untuk pertandingan itu dan ya, itulah yang akan kami lakukan," ujar Pieter Huistra.
Huistra mengatakan posisi Persebaya yang saat ini berada di peringkat atas klasemen sementara Super League 2026/2027 menunjukkan kualitas tim tersebut cukup baik.
"Mereka memiliki pertahanan yang baik, pemain yang kuat dan bagus," ungkap Pieter Huistra.
Namun, dia menilai PSS juga memiliki pemain berkualitas sehingga pertandingan kedua tim diperkirakan berlangsung menarik.
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