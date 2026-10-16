Pieter Huistra Tak Gentar Hadapi Persebaya, PSS Sleman Andalkan Kepercayaan Diri dan Disiplin

PSS Sleman kalah dalam tiga laga awal Super League 2026/27. Pieter Huistra tetap percaya diri dan memanfaatkan jeda untuk berbenah. (Dok. PSS)
JawaPos.com - PSS Sleman membawa modal kepercayaan diri tinggi menjelang lawatan ke markas Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.
Kemenangan telak 3-0 atas PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya menjadi bekal penting bagi Super Elang Jawa untuk menghadapi tantangan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10) sore.
Hasil positif tersebut membuat PSS memiliki keyakinan lebih untuk melanjutkan tren bagus.
Meski begitu, tim besutan Pieter Huistra tidak ingin terlena. Persiapan terus dilakukan, termasuk mengevaluasi permainan sendiri dan membenahi sejumlah kekurangan yang masih terlihat dalam pertandingan sebelumnya.
Huistra menjelaskan, proses persiapan tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan.
PSS juga melakukan evaluasi internal agar performa tim semakin baik ketika menghadapi pertandingan berikutnya.
“Persiapan sejauh ini berjalan baik. Tentu saja kami menganalisis lawan. Pertama kami menganalisis diri kami sendiri, permainan kami sendiri, dan kami mencari hal-hal positif serta hal-hal yang perlu ditingkatkan,” kata Huistra.
Pelatih asal Belanda itu menambahkan, analisis terhadap kekuatan dan kelemahan lawan menjadi bagian dari rutinitas tim sebelum bertanding.
Dengan persiapan tersebut, PSS berharap bisa tampil lebih matang ketika menghadapi Persebaya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022