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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 15.00 WIB

Pieter Huistra Tak Gentar Hadapi Persebaya, PSS Sleman Andalkan Kepercayaan Diri dan Disiplin

PSS Sleman kalah dalam tiga laga awal Super League 2026/27. Pieter Huistra tetap percaya diri dan memanfaatkan jeda untuk berbenah. (Dok. PSS) - Image

PSS Sleman kalah dalam tiga laga awal Super League 2026/27. Pieter Huistra tetap percaya diri dan memanfaatkan jeda untuk berbenah. (Dok. PSS)

JawaPos.com - PSS Sleman membawa modal kepercayaan diri tinggi menjelang lawatan ke markas Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Kemenangan telak 3-0 atas PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya menjadi bekal penting bagi Super Elang Jawa untuk menghadapi tantangan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10) sore.

Hasil positif tersebut membuat PSS memiliki keyakinan lebih untuk melanjutkan tren bagus.

Meski begitu, tim besutan Pieter Huistra tidak ingin terlena. Persiapan terus dilakukan, termasuk mengevaluasi permainan sendiri dan membenahi sejumlah kekurangan yang masih terlihat dalam pertandingan sebelumnya.

Huistra menjelaskan, proses persiapan tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan.

PSS juga melakukan evaluasi internal agar performa tim semakin baik ketika menghadapi pertandingan berikutnya.

“Persiapan sejauh ini berjalan baik. Tentu saja kami menganalisis lawan. Pertama kami menganalisis diri kami sendiri, permainan kami sendiri, dan kami mencari hal-hal positif serta hal-hal yang perlu ditingkatkan,” kata Huistra.

Pelatih asal Belanda itu menambahkan, analisis terhadap kekuatan dan kelemahan lawan menjadi bagian dari rutinitas tim sebelum bertanding.

Dengan persiapan tersebut, PSS berharap bisa tampil lebih matang ketika menghadapi Persebaya.

Editor: Banu Adikara
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