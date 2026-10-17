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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 13.46 WIB

Janji Diogo Ramalho Jelang Persebaya Surabaya vs PSS Sleman! Tak Terlena Demi Lanjutkan Tren Positif

Gelandang Persebaya Surabaya, Diogo Ramalho, bertekad menjaga momentum kemenangan Green Force menjelang pertandingan melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Persebaya) - Image

Gelandang Persebaya Surabaya, Diogo Ramalho, bertekad menjaga momentum kemenangan Green Force menjelang pertandingan melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Persebaya)

JawaPos.com — Diogo Ramalho bertekad membawa Persebaya Surabaya kembali meraih kemenangan saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026).

Gelandang asal Portugal berusia 27 tahun itu meminta seluruh pemain Green Force menjaga fokus setelah meraih kemenangan tandang perdana musim ini atas Isenmulang Kalteng FC.

Persebaya Surabaya datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (9/10/2026).

Gol penalti Alex Martins pada masa injury time babak pertama menjadi penentu keberhasilan tim membawa pulang tiga poin penting.

Namun, kemenangan tersebut tidak membuat Diogo Ramalho merasa puas dengan pencapaian tim sejauh ini.

Mantan pemain asal Portugal itu justru menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas permainan agar Persebaya Surabaya mampu menjaga momentum positif sepanjang kompetisi.

Apa Janji Diogo Ramalho Jelang Persebaya Surabaya vs PSS Sleman?

Diogo Ramalho menegaskan Persebaya Surabaya harus kembali memburu hasil positif ketika menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo.

Baginya, kemenangan atas Isenmulang Kalteng FC merupakan langkah awal yang harus dilanjutkan dengan penampilan lebih baik pada pertandingan berikutnya.

“Setelah meraih kemenangan (lawan Isenmulang), fokus utama kami adalah terus berkembang dan tampil lebih baik dari pertandingan sebelumnya,” ucap Ramalho.

Editor: Banu Adikara
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