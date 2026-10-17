Kami Ingin Menang! Tekad Bernardo Tavares Bawa Persebaya Surabaya Tekuk PSS Sleman

JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menegaskan tekadnya meraih tiga poin saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026).

Bermain di hadapan Bonek dan Bonita, Green Force berambisi mempertahankan rekor tak terkalahkan sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Persebaya Surabaya untuk melanjutkan tren positif setelah mengumpulkan dua kemenangan dan dua hasil imbang dari empat pertandingan.

Namun, PSS Sleman datang membawa kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan meyakinkan pada pertandingan sebelumnya.

Bernardo Tavares memastikan Persebaya Surabaya telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo.

Pelatih asal Portugal tersebut memahami pertandingan tidak akan mudah karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan.

“Saya pikir kita membuat persiapan yang baik, dan kami akan mencoba pendekatan dengan cara yang terbaik untuk pertandingan besok. PSS datang dari kemenangan bagus di kandang, 3-0 melawan PSBS Biak,” ujar Bernardo Tavares pada konferensi pers, Sabtu (17/10/2026).

Tavares menilai kemenangan telak tersebut menjadi modal psikologis penting bagi PSS Sleman sebelum bertandang ke Surabaya.