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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22.30 WIB

Arif Budiyono Tegaskan Adhyaksa FC Tak Gentar Tandang ke Markas Persiraja, Targetkan Curi Poin

Kapten Adhyaksa FC, Arif Budiyono, optimistis mengambil tiga poin saat menghadapi Persiraja Banda Aceh. (I.League) - Image

Kapten Adhyaksa FC, Arif Budiyono, optimistis mengambil tiga poin saat menghadapi Persiraja Banda Aceh. (I.League)

JawaPos.com - Persaingan Grup A Championship 2026/2027 kembali berlanjut dengan pertandingan antara Persiraja Banda Aceh dan Adhyaksa FC Bekasi pada pekan keenam.

Kedua tim akan bertemu di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (17/10/2026) pukul 20.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk melanjutkan tren positif setelah sama-sama meraih kemenangan perdana pada pekan kelima.

Dengan modal tersebut, Persiraja dan Adhyaksa FC diprediksi tampil percaya diri demi kembali mengamankan poin penuh.

Persiraja memiliki bekal kemenangan penting setelah menaklukkan PSIS Semarang dengan skor 3-1 di Stadion Jatidiri.

Hasil tersebut menjadi dorongan bagi Laskar Rencong untuk kembali meraih kemenangan, kali ini di hadapan pendukung sendiri.

Bermain di Stadion H. Dimurthala tentu menjadi keuntungan bagi Persiraja.

Dukungan suporter di kandang diharapkan mampu menambah semangat para pemain untuk menghadapi perlawanan Adhyaksa FC.

Meski demikian, tim tuan rumah tidak bisa menganggap remeh lawannya.

Adhyaksa FC datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas PSGC Ciamis di Stadion Patriot Candra Bhaga pada pekan sebelumnya.

Editor: Edi Yulianto
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