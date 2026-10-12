Persiraja vs Adhyaksa FC: Tamu Incar 3 Poin, Punya Modal Kemenangan 4-0

JawaPos.com – Adhyaksa FC Bekasi membidik tiga poin saat bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh pada pekan keenam Championship 2026/2027. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (17/10).

Tim berjuluk The Guardian Muda itu datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan perdana musim ini. Adhyaksa FC menang meyakinkan 4-0 atas PSGC Ciamis pada pekan kelima di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

M. Zahaby Gholy membuka keunggulan Adhyaksa FC. Riki Dwi Saputro kemudian mencetak dua gol, sebelum Rudi Yana melengkapi kemenangan telak tuan rumah.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Widyantoro setelah mengalami kesulitan pada awal kompetisi. Adhyaksa FC berharap kemenangan itu menjadi titik awal untuk tampil lebih konsisten, termasuk saat menghadapi tekanan suporter tuan rumah di Banda Aceh.

Meski demikian, Persiraja bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Laskar Rencong juga baru meraih kemenangan pertama setelah melewati empat pertandingan sebelumnya dengan hasil negatif.

Persiraja menghentikan rentetan empat kekalahan beruntun setelah mengalahkan PSIS Semarang 3-1 di Stadion Jatidiri, Semarang. Hasil itu menjadi suntikan motivasi bagi tuan rumah untuk kembali meraih poin di hadapan pendukung sendiri.

Pelatih Adhyaksa FC, Widyantoro, menegaskan timnya tetap membidik kemenangan meski harus bermain di kandang lawan. Ia meminta para pemain menjaga semangat dan memaksimalkan persiapan agar bisa membawa pulang hasil terbaik.

"Kalau kita target, pasti kita masih target untuk curi poin di sana, poin penuh, insyaallah. Jadi semua persiapannya, semua pemain pastinya akan berjuang secara maksimal untuk bisa mengamankan pertandingan di sana," ujar Widyantoro, dikutip dari iLeague.

Menurut Widyantoro, kemenangan atas PSGC Ciamis merupakan awal kebangkitan yang telah dinantikan tim. Ia berharap hasil tersebut tidak berhenti sebagai keberhasilan sesaat, tetapi menjadi pijakan untuk memperbaiki performa pada pertandingan berikutnya.