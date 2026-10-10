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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 20.50 WIB

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs Adhyaksa FC: Laskar Singacala Bidik Kemenangan Tipis

Berbekal kemenangan 2-1 atas Persiku Kudus, PSGC Ciamis membidik tiga poin saat bertandang ke markas Adhyaksa FC. Laskar Singacala diprediksi mampu menang dengan skor serupa. (Dok. PSGC) - Image

Berbekal kemenangan 2-1 atas Persiku Kudus, PSGC Ciamis membidik tiga poin saat bertandang ke markas Adhyaksa FC. Laskar Singacala diprediksi mampu menang dengan skor serupa. (Dok. PSGC)

JawaPos.com - PSGC Ciamis mendapat dukungan penuh dari para suporternya menjelang pertandingan melawan Adhyaksa FC pada pekan kelima Championship 2026/2027. Laskar Singacala membidik kemenangan saat bertandang ke Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (10/10/2026).

PSGC memiliki modal positif setelah mengalahkan Persiku Kudus dengan skor 2-1 pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi tim asal Ciamis itu untuk kembali memburu tiga poin.

Menariknya, kemenangan atas Persiku diraih meski PSGC tidak diperkuat gelandang serang Johan Bonilla. Absennya pemain tersebut tidak membuat permainan Laskar Singacala kehilangan keseimbangan. Para pemain lain mampu menjalankan tugas dengan baik hingga memastikan kemenangan.

Hasil itu menumbuhkan optimisme bahwa PSGC bisa kembali meraih hasil maksimal saat menghadapi Adhyaksa FC. Dengan menjaga konsistensi permainan dan disiplin sepanjang pertandingan, peluang membawa pulang tiga poin tetap terbuka.

PSGC Waspadai Motivasi Bangkit Adhyaksa FC

Meski datang dengan kepercayaan diri tinggi, PSGC tidak boleh meremehkan tuan rumah. Adhyaksa FC diperkirakan berusaha bangkit setelah mengalami kekalahan dari PSIS Semarang dan PSMS Medan.

Situasi tersebut bisa menjadi motivasi tambahan bagi Adhyaksa FC untuk kembali ke jalur kemenangan, terlebih pertandingan berlangsung di hadapan pendukung sendiri.

Karena itu, PSGC perlu mengantisipasi perubahan pendekatan permainan lawan. Persiapan taktik, kedisiplinan bertahan, dan kemampuan membaca situasi pertandingan akan menjadi faktor penting untuk meraih hasil positif.

Laskar Singacala juga harus menjaga konsentrasi sejak menit awal agar tidak memberi kesempatan kepada tuan rumah untuk mengembangkan permainan. Ketika menghadapi tekanan, lini belakang dituntut tetap terorganisasi dan meminimalkan kesalahan.

Di sisi lain, lini serang PSGC harus lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Dominasi permainan tidak akan banyak berarti jika tidak mampu dikonversi menjadi gol.

Prediksi Skor Adhyaksa FC vs PSGC Ciamis

Dukungan suporter dan modal kemenangan atas Persiku Kudus menjadi alasan PSGC menatap pertandingan ini dengan optimisme. Namun, konsistensi permainan akan menjadi kunci untuk menghadapi Adhyaksa FC yang berambisi mengakhiri tren negatif.

Editor: Hendra
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