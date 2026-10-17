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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14.11 WIB

Prediksi Skor Persiraja vs Adhyaksa FC di Pegadaian Championship: Laskar Rencong Incar 3 Poin

Martin Chaves Garcia (tengah) cetak gol dan assist saat Persiraja menang 3-1 atas PSIS serta meraih Player of The Match. (I.League) - Image

Martin Chaves Garcia (tengah) cetak gol dan assist saat Persiraja menang 3-1 atas PSIS serta meraih Player of The Match. (I.League)

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh akan menghadapi Adhyaksa FC Bekasi pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion H. Dimurthala, Lampineung, Banda Aceh, Sabtu (17/10/2026) pukul 20.30 WIB. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Persiraja yang bertindak sebagai tuan rumah tentu ingin memanfaatkan dukungan suporter untuk meraih hasil positif.

Namun, Laskar Rencong memiliki pekerjaan rumah setelah melewati rangkaian pertandingan dengan hasil kurang memuaskan.

Persiraja saat ini berada di peringkat kesembilan klasemen, sementara Adhyaksa FC menempati posisi ke-10. Jarak posisi yang berdekatan membuat pertandingan ini penting bagi kedua tim untuk memperbaiki persaingan di papan tengah.

Persiraja datang dengan modal kemenangan 3-1 atas PSIS Semarang pada 9 Oktober 2026.

Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri setelah sebelumnya menelan empat kekalahan beruntun di kompetisi.

Sebelum mengalahkan PSIS, Persiraja harus mengakui keunggulan Sumsel United dengan skor 1-2, Persikad Depok 1-2, PSPS Pekanbaru 1-2, dan Semen Padang 0-1. Catatan itu menunjukkan bahwa konsistensi masih menjadi tantangan bagi tim asal Banda Aceh tersebut.

Masalah lain yang perlu diperhatikan Persiraja adalah performa ketika bermain di kandang.

Editor: Banu Adikara
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