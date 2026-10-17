Prediksi Skor Persiraja vs Adhyaksa FC di Pegadaian Championship: Laskar Rencong Incar 3 Poin

Martin Chaves Garcia (tengah) cetak gol dan assist saat Persiraja menang 3-1 atas PSIS serta meraih Player of The Match. (I.League)
JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh akan menghadapi Adhyaksa FC Bekasi pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion H. Dimurthala, Lampineung, Banda Aceh, Sabtu (17/10/2026) pukul 20.30 WIB. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen.
Persiraja yang bertindak sebagai tuan rumah tentu ingin memanfaatkan dukungan suporter untuk meraih hasil positif.
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Namun, Laskar Rencong memiliki pekerjaan rumah setelah melewati rangkaian pertandingan dengan hasil kurang memuaskan.
Persiraja saat ini berada di peringkat kesembilan klasemen, sementara Adhyaksa FC menempati posisi ke-10. Jarak posisi yang berdekatan membuat pertandingan ini penting bagi kedua tim untuk memperbaiki persaingan di papan tengah.
Persiraja datang dengan modal kemenangan 3-1 atas PSIS Semarang pada 9 Oktober 2026.
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Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri setelah sebelumnya menelan empat kekalahan beruntun di kompetisi.
Sebelum mengalahkan PSIS, Persiraja harus mengakui keunggulan Sumsel United dengan skor 1-2, Persikad Depok 1-2, PSPS Pekanbaru 1-2, dan Semen Padang 0-1. Catatan itu menunjukkan bahwa konsistensi masih menjadi tantangan bagi tim asal Banda Aceh tersebut.
Masalah lain yang perlu diperhatikan Persiraja adalah performa ketika bermain di kandang.
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