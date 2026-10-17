Arema FC Hadapi Garudayaksa FC, Gabriel Silva Pilih Utamakan Kemenangan Tim

Arema FC siap menghadapi Garudayaksa FC dalam lanjutan Super League musim ini. (I.League)
JawaPos.com - Gabriel Silva belum kembali mencetak gol setelah menyumbangkan satu gol untuk Arema FC pada awal Super League 2026/2027.
Meski demikian, pemain asal Brasil itu tidak ingin terlalu memikirkan catatan pribadinya saat Singo Edan menghadapi Garudayaksa FC pada pekan kelima.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (17/10) sore.
Arema FC membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus mengakhiri rentetan hasil yang belum maksimal dalam beberapa pertandingan terakhir.
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Gabriel Silva, yang akrab disapa Gabi, mengakui bahwa mencetak gol selalu menjadi keinginan setiap pemain depan.
Namun, baginya, kepentingan tim tetap menjadi prioritas utama dibandingkan ambisi pribadi.
Pemain yang beroperasi di sektor sayap itu ingin memberikan kontribusi terbaik, baik melalui gol, assist, maupun pergerakan yang membantu serangan tim.
Gabi sejauh ini telah mengoleksi satu gol dan satu assist dari empat penampilan bersama Arema FC musim ini. Golnya tercipta ketika menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua.
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Sebagai pemain sayap, kontribusinya tidak hanya diukur dari jumlah gol. Kemampuan melewati lawan, membuka ruang, serta mengirimkan umpan kepada rekan setim juga menjadi bagian penting dari perannya di lapangan.
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