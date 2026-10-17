Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22.14 WIB

Arema FC Hadapi Garudayaksa FC, Gabriel Silva Pilih Utamakan Kemenangan Tim

Arema FC siap menghadapi Garudayaksa FC dalam lanjutan Super League musim ini. (I.League) - Image

Arema FC siap menghadapi Garudayaksa FC dalam lanjutan Super League musim ini. (I.League)

JawaPos.com -  Gabriel Silva belum kembali mencetak gol setelah menyumbangkan satu gol untuk Arema FC pada awal Super League 2026/2027.

Meski demikian, pemain asal Brasil itu tidak ingin terlalu memikirkan catatan pribadinya saat Singo Edan menghadapi Garudayaksa FC pada pekan kelima.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (17/10) sore.

Arema FC membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus mengakhiri rentetan hasil yang belum maksimal dalam beberapa pertandingan terakhir.

Gabriel Silva, yang akrab disapa Gabi, mengakui bahwa mencetak gol selalu menjadi keinginan setiap pemain depan.

Namun, baginya, kepentingan tim tetap menjadi prioritas utama dibandingkan ambisi pribadi.

Pemain yang beroperasi di sektor sayap itu ingin memberikan kontribusi terbaik, baik melalui gol, assist, maupun pergerakan yang membantu serangan tim.

Gabi sejauh ini telah mengoleksi satu gol dan satu assist dari empat penampilan bersama Arema FC musim ini. Golnya tercipta ketika menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua.

Sebagai pemain sayap, kontribusinya tidak hanya diukur dari jumlah gol. Kemampuan melewati lawan, membuka ruang, serta mengirimkan umpan kepada rekan setim juga menjadi bagian penting dari perannya di lapangan.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Marcos Santos Waspada Garudayaksa FC Meledak! Arema FC Dilarang Terlena, Pakansari Bisa Jadi Jebakan - Image
Sepak Bola Indonesia

Marcos Santos Waspada Garudayaksa FC Meledak! Arema FC Dilarang Terlena, Pakansari Bisa Jadi Jebakan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14.23 WIB

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 13.49 WIB

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 05.35 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore