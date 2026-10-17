Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14.23 WIB

Marcos Santos Waspada Garudayaksa FC Meledak! Arema FC Dilarang Terlena, Pakansari Bisa Jadi Jebakan

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, meminta para pemain Singo Edan meningkatkan kewaspadaan menjelang pertandingan menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (17/10/2026). - Image

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, meminta para pemain Singo Edan meningkatkan kewaspadaan menjelang pertandingan menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (17/10/2026).

JawaPos.com — Pelatih Arema FC, Marcos Santos, mewaspadai kebangkitan Garudayaksa FC menjelang pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (17/10/2026) sore.

Meski tuan rumah belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan, pelatih berusia 47 tahun itu menilai situasi tersebut justru bisa menjadi ancaman serius bagi Singo Edan.

Garudayaksa FC memasuki pertandingan dengan catatan dua kali imbang dan dua kekalahan dari empat laga awal musim ini.

Kondisi tersebut membuat tim tuan rumah berpotensi tampil lebih agresif demi mengakhiri tren negatif sekaligus mengangkat kepercayaan diri para pemain.

Marcos Santos memahami tekanan yang sedang dihadapi Garudayaksa FC setelah gagal mendapatkan tiga poin penuh sepanjang awal kompetisi.

Namun, mantan pelatih Nautico itu tidak ingin anak asuhnya menganggap catatan buruk lawan sebagai jaminan kemenangan.

Mengapa Marcos Santos Justru Mewaspadai Garudayaksa FC?

Marcos Santos menilai Garudayaksa FC tetap memiliki kualitas untuk menyulitkan Arema FC meskipun belum sekalipun meraih kemenangan musim ini.

Menurutnya, kondisi sulit yang sedang dialami tuan rumah tidak bisa dijadikan ukuran tunggal untuk memprediksi jalannya pertandingan.

"Sejauh ini, keadaan tidak berjalan terlalu baik bagi Garudayaksa, mereka belum berhasil meraih kemenangan bahkan belum memenangkan satu pertandingan pun dan ditambah lagi, beberapa pemain mereka mengalami cedera," tutur pelatih berusia 47 tahun itu.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 13.49 WIB

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 05.35 WIB

Shin Tae-yong Kecewa Persija Tidak Bisa Jamu Arema FC di Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Shin Tae-yong Kecewa Persija Tidak Bisa Jamu Arema FC di Jakarta

Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.04 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore