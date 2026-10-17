Marcos Santos Waspada Garudayaksa FC Meledak! Arema FC Dilarang Terlena, Pakansari Bisa Jadi Jebakan

JawaPos.com — Pelatih Arema FC, Marcos Santos, mewaspadai kebangkitan Garudayaksa FC menjelang pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (17/10/2026) sore.

Meski tuan rumah belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan, pelatih berusia 47 tahun itu menilai situasi tersebut justru bisa menjadi ancaman serius bagi Singo Edan.

Garudayaksa FC memasuki pertandingan dengan catatan dua kali imbang dan dua kekalahan dari empat laga awal musim ini.

Kondisi tersebut membuat tim tuan rumah berpotensi tampil lebih agresif demi mengakhiri tren negatif sekaligus mengangkat kepercayaan diri para pemain.

Marcos Santos memahami tekanan yang sedang dihadapi Garudayaksa FC setelah gagal mendapatkan tiga poin penuh sepanjang awal kompetisi.

Namun, mantan pelatih Nautico itu tidak ingin anak asuhnya menganggap catatan buruk lawan sebagai jaminan kemenangan.

Mengapa Marcos Santos Justru Mewaspadai Garudayaksa FC? Marcos Santos menilai Garudayaksa FC tetap memiliki kualitas untuk menyulitkan Arema FC meskipun belum sekalipun meraih kemenangan musim ini.

Menurutnya, kondisi sulit yang sedang dialami tuan rumah tidak bisa dijadikan ukuran tunggal untuk memprediksi jalannya pertandingan.