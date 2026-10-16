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Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 05.35 WIB

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

Arema FC menghadapi Garudayaksa FC di pekan kelima Super League. (Dok. Arema FC)&nbsp; - Image

Arema FC menghadapi Garudayaksa FC di pekan kelima Super League. (Dok. Arema FC)&nbsp;

JawaPos.com-Arema FC akan bertamu ke markas Garudayaksa FC di pekan kelima Super League.

Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Pakansari, Sabtu (17/10) pukul 15.30 WIB. 

Prediksi skor Garudayaksa FC vs Arema FC

Garudayaksa FC dan Arema FC belum pernah bertemu di kompetisi apapun.

Itu berarti, laga besok sore akan menjadi pertemuan pertama mereka di Super League

Sebagai tim promosi, Garudayaksa FC masih kesulitan untuk menemukan performa terbaiknya.

Sebab, dalam empat laga terakhir, mereka hanya mengoleksi dua poin dan kalah dua laga saat melawan Persita Tangerang dan Persik Kediri. 

Bahkan, lini pertahanan Garudayaksa FC menjadi titik lemah karena selalu kebobolan. Tim asuhan Milos Joksic tersebut sudah kebobolan enam gol. 

Sementara Arema FC, masih mencari konsistensi dalam setiap laganya.

Setelah menang besar dalam laga pembuka melawan Isenmulang FC, Singo Edan justru meraih hasil imbang dalam tiga laga beruntun. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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