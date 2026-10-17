Kabar Baik untuk Persib Bandung, Beckham Putra Pulih dan Siap Hadapi Persik Kediri

JawaPos.com - Kabar baik datang dari Persib Bandung menjelang pertandingan melawan Persik Kediri pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Gelandang serang Beckham Putra Nugraha menyatakan kondisinya sudah pulih dari cedera dan siap kembali merumput jika mendapat kepercayaan dari pelatih.

Persib Bandung dijadwalkan menjamu Persik Kediri di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (18/10/2026).

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk kembali meraih kemenangan di kompetisi domestik setelah mendapatkan hasil positif di ajang Asia.

Beckham, yang identik dengan nomor punggung 7, sebelumnya harus menepi akibat cedera.

Kini, pemain berusia 24 tahun tersebut telah menjalani tahapan pemulihan dan kembali mengikuti program latihan bersama tim.

Ia menyebut persiapan Persib berjalan dengan baik. Dua sesi latihan setelah tim mendapatkan waktu istirahat diharapkan bisa membantu para pemain mematangkan persiapan sebelum menghadapi Persik.

Dukungan Bobotoh yang diperkirakan kembali memenuhi tribun juga menjadi motivasi tambahan bagi Beckham dan rekan-rekannya.