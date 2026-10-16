Shin Tae-yong Tak Setuju Jika Poin Persija Dikurangi Imbas Penyerangan Bus Persib U-18

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, angkat bicara terkait isu timnya akan dijatuhi sanksi pengurangan poin menyusul penyerangan bus Persib Bandung U-18 yang dilakukan oleh The Jakmania. Ia sama sekali tidak setuju jika poin timnya dikurangi imbas dari kericuhan tersebut.
Bus Persib U-18 diserang oknum The Jakmania di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10/2026) lalu. Insiden tersebut menyebabkan bus mengalami kerusakan, sejumlah koper milik rombongan dijarah, dan satu korban kekerasan fisik.
Dalam kejadian, Persib U-18 sedang dalam perjalanan pulang ke Bandung usai menghadapi Garuda United di Solo, Jawa Tengah dalam kompetisi EPA U-18. Rombongan tim kemudian bertemu dengan kelompok suporter rival di Rest Area KM 360 Batang sebelum akhirnya terjadi insiden penyerangan.
Insiden tersebut memicu kecaman dan desakan agar Persija mendapatkan hukuman berupa pengurangan poin. Namun, Shin Tae-yong mengaku bingung jika timnya harus bertanggung jawab terhadap perilaku suporter, apalagi kejadian tidak terjadi dalam pertandingan.
Menurutnya, tanggung jawab klub perlu dibedakan dari tindakan individu suporter di luar lapangan. Shin Tae-yong mengakui klub, dalam hal ini Persija perlu bertanggung jawab, namun sesuai dengan lingkup kewenangannya.
“Bagian yang harus dipertanggungjawabkan klub memang harus dipertanggungjawabkan, tetapi saya pikir klub tidak bisa mengendalikan semua sampai hal-hal seperti ini," ujar Shin Tae-yong, dikutip Jumat (16/10).
"Bagaimana klub, ya, masalah seperti itu terjadi di tempat istirahat, bagaimana orang-orang dari klub bisa mengikuti mereka satu per satu dan mencegahnya?" sambungnya.
Shin Tae-yong merasa bahwa desakan pengurangan poin Persija tidak masuk akal. Menurutnya, yang terpenting, aparat kepolisian menindak tegas pelaku penyerangan agar insiden semacam itu tidak terulang kembali.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022