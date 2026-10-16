Shin Tae-yong Tak Setuju Jika Poin Persija Dikurangi Imbas Penyerangan Bus Persib U-18

Shin Tae-yong tak setuju jika poin Persija dikurangi akibat penyerangan oknum suporter terhadap bus Persib U-18. (Persija) JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, angkat bicara terkait isu timnya akan dijatuhi sanksi pengurangan poin menyusul penyerangan bus Persib Bandung U-18 yang dilakukan oleh The Jakmania. Ia sama sekali tidak setuju jika poin timnya dikurangi imbas dari kericuhan tersebut.

Bus Persib U-18 diserang oknum The Jakmania di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10/2026) lalu. Insiden tersebut menyebabkan bus mengalami kerusakan, sejumlah koper milik rombongan dijarah, dan satu korban kekerasan fisik.

Dalam kejadian, Persib U-18 sedang dalam perjalanan pulang ke Bandung usai menghadapi Garuda United di Solo, Jawa Tengah dalam kompetisi EPA U-18. Rombongan tim kemudian bertemu dengan kelompok suporter rival di Rest Area KM 360 Batang sebelum akhirnya terjadi insiden penyerangan.

Insiden tersebut memicu kecaman dan desakan agar Persija mendapatkan hukuman berupa pengurangan poin. Namun, Shin Tae-yong mengaku bingung jika timnya harus bertanggung jawab terhadap perilaku suporter, apalagi kejadian tidak terjadi dalam pertandingan.

Menurutnya, tanggung jawab klub perlu dibedakan dari tindakan individu suporter di luar lapangan. Shin Tae-yong mengakui klub, dalam hal ini Persija perlu bertanggung jawab, namun sesuai dengan lingkup kewenangannya.

“Bagian yang harus dipertanggungjawabkan klub memang harus dipertanggungjawabkan, tetapi saya pikir klub tidak bisa mengendalikan semua sampai hal-hal seperti ini," ujar Shin Tae-yong, dikutip Jumat (16/10).

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"Bagaimana klub, ya, masalah seperti itu terjadi di tempat istirahat, bagaimana orang-orang dari klub bisa mengikuti mereka satu per satu dan mencegahnya?" sambungnya.