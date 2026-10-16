STY Kecam Penyerangan Bus Persib U-18 dan The Jakmania Cikampek, Minta Pelaku Dihukum Berat

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengecam keras kejadian yang menimpa Persib Bandung U-18 dan The Jakmania Cikampek. Ia meminta pelaku penyerangan mendapatkan hukuman berat dari aparat kepolisian.
Insiden kurang mengenakkan terjadi di sepak bola nasional beberapa hari lalu. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, dua aksi penyerangan terhadap tim sepak bola dan rombongan suporter terjadi di lokasi berbeda.
Pertama, bus Persib U-18 diserang oleh oknum suporter Persija di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10) malam WIB. Akibat kejadian tersebut, kaca bus pecah dan beberapa koper milik tim dan ofisial dijarah.
Kemudian, pada Senin (12/10) dini hari WIB, bus rombongan The Jakmania Cikampek diserang oleh orang tak dikenal (OTK) di Tol Palikanci KM 200. Insiden itu juga menyebabkan bus mengalami kerusakan dan beberapa anggota mengalami luka-luka, termasuk seorang anggota perempuan.
Shin Tae-yong mengecam keras insiden penyerangan tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga mendorong kepada pihak klub yang bersangkutan untuk memberikan peringatan tegas terhadap para suporter agar kejadian seperti itu tidak terulang di kemudian hari.
“Menurut saya, kejadian seperti itu sama sekali tidak boleh terjadi. Saya sangat menentang tindakan semacam itu, 100 persen," kata Shin Tae-yong, dikutip Jumat (16/10).
"Apabila kejadian seperti itu terjadi, pihak klub memang harus memberikan peringatan dan tuntutan yang tegas kepada para suporternya," ujarnya.
Shin Tae-yong juga meminta pihak berwenang untuk menindak tegas dan memberikan hukuman berat kepada pelaku penyerangan tersebut. Pasalnya, tindakan seperti itu sudah melenceng jauh dari nilai sportivitas dalam olahraga sepak bola.
“Menurut saya, pihak berwenang juga harus mengambil tindakan tegas. Orang-orang yang melakukan tindakan tersebut harus mendapatkan hukuman berat," tegas Shin Tae-yong.
Pihak kepolisian sendiri telah bekerja untuk mengusut tuntas insiden tersebut. Diketahui, kepolisian sudah menangkap salah satu pelaku penyerangan bus Persib U-18. Sementara pelaku penyerangan bus rombongan The Jakmania Cikampek hingga saat ini belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
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Jawa Pos
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